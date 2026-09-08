Зустрічайте гнучкий екран від Apple

Головною сенсацією заходу має стати перший гнучкий iPhone Ultra. Apple змусила чекати на цей гаджет понад 5 років після того, як Samsung представила свій перший складаний пристрій. Втім, очікування може виправдати себе, попри захмарну вартість новинки, яка перевищить 2000 доларів, хоча це й дешевше за гарнітуру Apple Vision Pro ціною 3500 доларів, пише 24 Канал.

Ранні тестувальники пристрою вже поділилися першими позитивними відгуками. За словами журналіста Bloomberg Марка Гурмана, гнучкий смартфон приємно тримати в руці, він легко вміщається в кишеню і розгортається у великий дисплей. Пристрій отримав зовнішній екран розміром 13,97 сантиметра, який у розгорнутому вигляді збільшується до 19,81 сантиметра. У складеному вигляді він виглядає трохи коротшим та ширшим за класичний iPhone і виконаний у форматі паспорта.

Для збереження тонкого корпусу інженери пішли на певні компроміси. Новинка не матиме телеоб'єктива, що може розчарувати покупців, які викладуть величезні гроші за преміальний гаджет. Натомість розробники оснастили девайс подвійною камерою з основним і надширококутним об'єктивами, як у базових моделях.

Також розробники інтегрували магнітну систему MagSafe, але повністю відмовилися від Face ID заради економії простору. Сканер відбитків пальців Touch ID інженери вмонтували у бічну кнопку живлення.

Гнучкий iPhone Ultra підтримуватиме багатозадачність, дозволяючи запускати два додатки одночасно на половинках дисплея. Смартфон працюватиме під управлінням найновішої версії операційної системи iOS, а високу продуктивність забезпечить сучасний процесор, який розробники також використовують у бюджетному ноутбуці MacBook Neo.

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Крім того, інженери створили унікальний дисплей, на якому лінія згину є майже непомітною. Жоден конкурент ще не досяг повністю невидимої лінії згину, тож буде дуже цікаво побачити, як із цим впоралася Apple.

Класичні моделі та несподівані релізи

Для тих, хто не бажає купувати дорогий гнучкий пристрій, компанія покаже iPhone 18 Pro та Pro Max. Базову модель iPhone 18 розробники планують випустити лише через 6 місяців після вересневої презентації. Це стане першим випадком в історії Apple, коли дорожчі версії вийдуть на ринок раніше за стандартну.

Розумні колонки та навушники з "очима"

Apple також оновить лінійку смарт-динаміків HomePod. Нові колонки отримають Siri зі штучним інтелектом Gemini від Google. Користувачі знайшли згадки про ці продукти у тестовій збірці системи macOS.

Найбільшим сюрпризом стануть навушники AirPods із вбудованими камерами, хоча нам, мабуть, варто перестати називати їх сюрпризом, оскільки інсайдери вже давно про них говорять у численних витоках інформації. Дослідник Аарон Перріс виявив у коді системи відеоролик, де користувач у навушниках бере книгу, а голос за кадром описує корисну функцію Visual Intelligence, що дозволяє зберігати побачене на потім. Хоча камери на навушниках можуть викликати певні побоювання щодо конфіденційності, розробники обіцяють надійний захист даних.

Камери по суті діють як очі для цифрового асистента Siri і не мають функції зйомки фото чи відео,

– каже Марк Гурман.

Він додав, що сенсори вловлюватимуть зображення виключно у низькій роздільній здатності. Ця інновація допоможе помічнику набагато краще орієнтуватися у просторі навколо користувача.

Дата, місце і новий CEO

Apple проведе велику презентацію вже 9 вересня 2026 року. Захід відбудеться в Steve Jobs Theater на території штаб-квартири Apple Park у Купертіно, штат Каліфорнія. Початок запланований на 10:00 за місцевим часом, тобто о 20:00 за київським часом. Компанія також транслюватиме презентацію онлайн.

Ця презентація стане особливою ще й через зміну керівництва Apple. 1 вересня 2026 року Джон Тернус офіційно змінив Тіма Кука на посаді генерального директора компанії, тому захід 9 вересня стане його першою великою презентацією в новій ролі. До призначення Тернус очолював напрям апаратної інженерії Apple і багато років відповідав за розробку ключових продуктів компанії. Тепер йому доведеться вперше вийти на сцену вже як CEO, фактично відкриваючи новий етап в історії Apple після 15 років керівництва Кука.

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