Офіційна передача повноважень відбудеться у вівторок, 1 вересня, завершивши тривалий перехідний період. Як повідомляє Euronews, зміна керівництва знаменує фундаментальний зсув у філософії компанії: на зміну фахівцю з операційної діяльності та логістики прийшов інженер, який безпосередньо створював апаратне забезпечення.

Від розробки деталей до управління корпорацією

Джон Тернус приєднався до команди дизайнерів Apple ще у 2001 році. Він має ступінь бакалавра машинобудування Пенсільванського університету, а до приходу в компанію працював інженером у Virtual Research Systems. Згодом він пройшов шлях до старшого віцепрезидента з розробки апаратного забезпечення, підпорядковуючись безпосередньо Тіму Куку.

Саме Тернус керував інженерними командами, які стоять за всією лінійкою продуктів Apple, включно з iPhone, що генерують основну частину доходів корпорації. Усередині компанії його цінують за прагнення робити пристрої більш довговічними та надійними, а також за дизайнерські рішення, які зменшили вуглецевий слід виробництва.

Штучний інтелект та апаратні інновації

Деякі аналітики вважали, що для компанії, яка намагається наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту, логічнішим вибором став би керівник відділу програмного забезпечення Крейг Федерігі. Проте експерти зазначають, що такий погляд не враховує реальних звичок споживачів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Споживачі все ще купують спочатку апаратне забезпечення, і так буде ще довго. Ви не відкриєте для себе цінність штучного інтелекту, якщо вас не цікавить сам пристрій", – прокоментувала Кароліна Міланезі з аналітичної компанії Creative Strategies.

Очікується, що новий генеральний директор зосередиться на тому, що знає найкраще. Аналітики прогнозують, що Тернус сконцентрується на апаратних інноваціях, залишивши недоторканим ланцюжок постачань, який вибудував його попередник. Водночас експерти з Bank of America припускають, що за нового керівництва Apple може швидше виходити на нові ринки, розробляючи окуляри зі штучним інтелектом, розумні кільця та системи автоматизації дому.

"Тім Кук залишив компанію у феноменальному стані. Але тепер завдання Тернуса – визначити главу про штучний інтелект", – заявив партнер та старший керівний директор інвестиційної фірми Yorkville Ives & Co Ден Айвз.

Геополітичні виклики та спадщина Тіма Кука

Найбільший розрив між досвідом Тернуса та вимогами до його нової посади лежить у площині геополітики. Тім Кук віртуозно балансував між Пекіном і Білим Домом, захищаючи складний ланцюжок постачань, який здебільшого проходить через Китай. Попри те, що останніми роками компанія почала переносити збірку iPhone до Індії, а інше виробництво – до В'єтнаму, Китай залишається ключовим елементом системи та одним із найбільших ринків збуту.

Ситуацію ускладнює політичний тиск у США, зокрема, вимоги Дональда Трампа виробляти техніку на американській землі під загрозою введення мит. Тім Кук уникав найважчих ударів торгової війни завдяки прямим переговорам, інвестиційним зобов'язанням та політичним пожертвам. Для Тернуса ця територія є абсолютно новою.

Щоб пом'якшити перехід, Тім Кук не залишає компанію повністю. Він обійняв посаду виконавчого голови ради директорів Apple, і його мандат включає взаємодію з політиками по всьому світу. Це рішення дозволить новому генеральному директору зосередитися на продуктах.

Що стане першим випробуванням для Джона Тернуса?

Першим серйозним публічним випробуванням для Джона Тернуса стане щорічна презентація Apple, запланована на 9 вересня. Очікується, що на цьому заході компанія представить свій перший складаний смартфон, який стане найбільшим редизайном за останні роки.