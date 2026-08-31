Официальная передача полномочий состоится во вторник, 1 сентября, положив конец длительному переходному периоду. Как сообщает Euronews, смена руководства знаменует фундаментальный сдвиг в философии компании: на смену специалисту по операционной деятельности и логистике пришел инженер, который непосредственно занимался разработкой аппаратного обеспечения.

От разработки деталей до управления корпорацией

Джон Тернус присоединился к команде дизайнеров Apple еще в 2001 году. Он имеет степень бакалавра машиностроения Пенсильванского университета, а до прихода в компанию работал инженером в Virtual Research Systems. Впоследствии он прошел путь до старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения, подчиняясь непосредственно Тиму Куку.

Именно Тернус руководил инженерными командами, стоящими за всей линейкой продуктов Apple, включая iPhone, которые приносят основную часть доходов корпорации. Внутри компании его ценят за стремление делать устройства более долговечными и надежными, а также за дизайнерские решения, которые уменьшили углеродный след производства.

Искусственный интеллект и аппаратные инновации

Некоторые аналитики считали, что для компании, которая пытается догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта, более логичным выбором стал бы руководитель отдела программного обеспечения Крейг Федериги. Однако эксперты отмечают, что такая точка зрения не учитывает реальных привычек потребителей.

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"Потребители по-прежнему в первую очередь покупают аппаратное обеспечение, и так будет еще долго. Вы не сможете оценить ценность искусственного интеллекта, если вас не интересует само устройство", – прокомментировала Каролина Миланези из аналитической компании Creative Strategies.

Ожидается, что новый генеральный директор сосредоточится на том, что знает лучше всего. Аналитики прогнозируют, что Тернус сконцентрируется на аппаратных инновациях, оставив нетронутой цепочку поставок, которую выстроил его предшественник. В то же время эксперты из Bank of America предполагают, что под новым руководством Apple может быстрее выходить на новые рынки, разрабатывая очки с искусственным интеллектом, умные кольца и системы домашней автоматизации.

"Тим Кук оставил компанию в феноменальном состоянии. Но теперь задача Тернуса – определить направление развития в сфере искусственного интеллекта", – заявил партнер и старший управляющий директор инвестиционной фирмы Yorkville Ives & Co Дэн Айвз.

Геополитические вызовы и наследие Тима Кука

Наибольший разрыв между опытом Тернуса и требованиями к его новой должности лежит в плоскости геополитики. Тим Кук виртуозно балансировал между Пекином и Белым домом, защищая сложную цепочку поставок, которая в основном проходит через Китай. Несмотря на то, что в последние годы компания начала переносить сборку iPhone в Индию, а остальное производство – во Вьетнам, Китай остается ключевым элементом системы и одним из крупнейших рынков сбыта.

Ситуацию осложняет политическое давление в США, в частности, требования Дональда Трампа производить технику на американской территории под угрозой введения пошлин. Тим Кук избегал самых тяжелых ударов торговой войны благодаря прямым переговорам, инвестиционным обязательствам и политическим пожертвованиям. Для Тернуса эта сфера является совершенно новой.

Чтобы смягчить переход, Тим Кук не покидает компанию полностью. Он занял должность исполнительного председателя Рады директоров Apple, и его полномочия включают взаимодействие с политиками по всему миру. Это решение позволит новому генеральному директору сосредоточиться на продуктах.

Что станет первым испытанием для Джона Тернуса?

Первым серьезным публичным испытанием для Джона Тернуса станет ежегодная презентация Apple, запланированная на 9 сентября. Ожидается, что на этом мероприятии компания представит свой первый складной смартфон, который станет крупнейшим редизайном за последние годы.