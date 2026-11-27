Він вирушив у навколосвітню подорож, але так і не повернувся додому. 28 листопада 1520 року кораблі Фернана Магеллана вийшли через небезпечну протоку на півдні Америки у води Тихого океану. Та за цим тріумфом ховалася драматична історія: король відмовив йому в підтримці, капітани підняли бунт, а сам мореплавець загинув за крок до завершення експедиції.

Чому людина, яка наважилася змінити карту світу, загинула за тисячі кілометрів від дому, – розповідає 24 Канал.

Чому португальський король відмовився від Магеллана?

Фернан Магеллан народився близько 1480 року в Португалії, у родині дрібної шляхти. Він не був мрійником, який усе життя провів за картами: майбутній мореплавець роками служив португальській короні, брав участь у військових походах до Індії та Північної Африки.

Під час одного з боїв у Марокко він отримав серйозне поранення ноги й до кінця життя залишився кульгавим. Однак військовий досвід не врятував його від конфлікту з монархом. Після повернення до Португалії Магеллан попросив короля Мануела I збільшити його пенсію та підтримати задум нової морської експедиції.

Правитель відмовив, а згодом дав зрозуміти, що більше не потребує його служби. Ображений мореплавець вирішив запропонувати свої знання головному конкуренту Португалії – Іспанії. У 1517 році Магеллан переїхав до Севільї та звернувся до молодого короля Карла I. Він переконував монарха, що до Островів прянощів у Південно-Східній Азії можна дістатися західним шляхом, обігнувши Південну Америку.



Португальський король відмовився від Магеллана / Фото Вікіпедія

Для Іспанії це була можливість отримати доступ до надзвичайно прибуткової торгівлі й обійти португальські морські маршрути. Карл I погодився підтримати задум і доручив Магеллану очолити експедицію.

Як Магеллан подолав бунт і вийшов у Тихий океан?

У вересні 1519 року з Іспанії вирушили п'ять кораблів із приблизно 270 членами екіпажу. Попереду на них чекали:

невідомі води,

небезпечні шторми,

конфлікти всередині команди.

Іспанські капітани не надто охоче підкорялися португальцю Магеллану, а невдоволення його командуванням зрештою переросло у відкритий заколот.

У березні 1520 року частина офіцерів підняла бунт у затоці Сан-Хуліан. Магеллан придушив його з жорстокістю: одного з керівників повстання стратили, іншого залишили на безлюдному узбережжі. Водночас експедиція втратила кораблі:

Santiago розбився під час розвідки,

San Antonio покинув флотилію та повернувся до Іспанії.

Попри втрати, мореплавець продовжив рух на південь. Зрештою його кораблі знайшли вузький і заплутаний морський прохід між Південною Америкою та архіпелагом Вогняна Земля. Подорож протокою тривала кілька тижнів, але 28 листопада 1520 року три кораблі, що залишилися, вийшли у відкритий океан. Магеллан назвав його Тихим – Mar Pacífico.

Під час переходу погода справді виявилася незвично спокійною. Проте назва приховувала те, що чекало на моряків далі. Перетин океану перетворився на справжнє випробування на виживання. Подорож тривала понад 3 місяці, а запаси їжі та питної води швидко закінчувалися.

Моряки страждали від цинги, їли щурів, тирсу та розмочені шматки шкіри, якою обшивали корабельні снасті. За свідченнями учасника експедиції Антоніо Пігафетти, хвороби й голод забрали життя багатьох людей.

Чому Магеллан не завершив навколосвітню подорож?

У березні 1521 року експедиція нарешті дісталася Філіппінських островів. Здавалося, найнебезпечніша частина шляху вже позаду. Магеллан встановлював контакти з місцевими правителями, укладав союзи та намагався поширювати християнство. Однак втручання у внутрішні конфлікти остров'ян стало для нього фатальним.

У квітні 1521 року мореплавець вирішив підтримати правителя острова Себу та виступити проти вождя Лапу-Лапу, який відмовився визнавати його владу. 27 квітня Магеллан разом із невеликим загоном висадився на сусідньому острові Мактан. Європейці недооцінили противника: місцеві воїни атакували їх на мілководді, де корабельна артилерія не могла ефективно допомогти.

Під час бою Магеллан отримав численні поранення й загинув. Йому було близько 41 року. Людина, яка пройшла через військові кампанії, заколоти та виснажливий океанський перехід, не змогла завершити власну експедицію.



Магеллан загинув під час бою з остров'янами / Фото Вікіпедія

Скільки моряків повернулися після першої навколосвітньої подорожі?

Після загибелі Магеллана експедиція продовжила рух під командуванням інших офіцерів. Через втрати та нестачу людей морякам довелося спалити один із кораблів – Concepción. Зрештою до Іспанії вирушила лише Victoria під керівництвом баскського мореплавця Хуана Себастьяна Елькано.

6 вересня 1522 року корабель повернувся до Іспанії. Із приблизно 270 людей, які вирушили в експедицію, додому дісталися лише 18. Вони завершили першу в історії навколосвітню подорож, хоча сам Магеллан не дожив до її кінця.

Ця експедиція не довела, що Земля кругла, адже освічені європейці знали про її кулясту форму задовго до Магеллана. Проте вона вперше на практиці продемонструвала можливість обійти планету морем, відкрила європейцям справжні масштаби Тихого океану та назавжди змінила уявлення про географію світу.

Магеллан не повернувся додому й не побачив тріумфу своєї експедиції. Але саме його рішучість вирушити туди, де ще не проходили європейські кораблі, зробила його ім'я одним із найвідоміших в історії великих географічних відкриттів.