Імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I провів на престолі майже 68 років – це одне з найдовших правлінь в історії Європи. У розкішному Шенбрунні він спав на залізному солдатському ліжку, а в Галичині його знали як "дідуся Франца".

Чому навіть у день смерті цісар сидів за робочим столом і що сталося з його імперією менш ніж за два роки – розповідає 24 Канал.

Кого Франц Йосиф утратив за роки правління?

Франц Йосиф зійшов на австрійський престол у 18 років, у розпал революцій 1848-го. Майже через два десятиліття, у 1867 році, компроміс з угорцями перетворив його державу на Австро-Угорщину. Того ж року з Мексики надійшла звістка про розстріл його молодшого брата Максиміліана, який кілька років був мексиканським імператором.

За фасадом могутньої держави ховалася глибоко самотня людина, яка пережила майже всіх своїх близьких.

У 1889 році в мисливському маєтку Маєрлінг знайшли мертвим його єдиного сина, кронпринца Рудольфа. Він наклав на себе руки.

За дев'ять років у Женеві анархіст убив дружину цісаря, імператрицю Єлизавету, відому як Сісі.

У 1914-му в Сараєві застрелили його племінника й тодішнього спадкоємця престолу Франца Фердинанда.

Цей замах спричинив міжнародну кризу, яка за кілька тижнів переросла в Першу світову війну.



Франц Йосиф та його дружина імператриця Єлизавета / Фото Вікіпедія

Як жив цісар і чому його пам'ятають у Львові?

Попри статус та гроші, Франц Йосиф дотримувався аскетичного способу життя. У Шенбрунні його день часто починався вже о пів на четверту ранку. Він умивався холодною водою, одягав мундир і сідав за державні папери. У його спальні стояли просте залізне ліжко, умивальник і стіл. Такого розпорядку він дотримувався десятиліттями.

У Львові цісар бував неодноразово, зокрема у 1851, 1880 та 1894 роках. До його приїздів місто зводило тріумфальні арки. За його правління у Львові заснували "Просвіту", українські депутати працювали у віденському парламенті, а громадські діячі домагалися навчання українською. У ті самі десятиліття Російська імперія обмежувала українське книговидання.



Франц Йосиф часто приїжджав до Львова / Фото Вікіпедія

Про що цісар попросив в останній день життя?

Восени 1916 року 86-річний Франц Йосиф захворів на запалення легень. Навіть за кілька годин до смерті він іще працював за столом. За одним зі свідчень, цісар попросив розбудити його наступного ранку о четвертій, як завжди.

Увечері 21 листопада 1916 року він помер у Шенбрунні, на тому самому залізному ліжку. Престол успадкував Карл I. Йому дісталася держава, виснажена війною, у якій дедалі голосніше звучали вимоги національного самовизначення.

Восени 1918 року, менш ніж за два роки після смерті Франца Йосифа, Австро-Угорщина розпалася.