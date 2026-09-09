Від України до космосу: як Гайдемарі Стефанишин-Пайпер здійснила мрію мільйонів

Рівно 20 років тому – 9 вересня 2006 року – космічний корабель Atlantis вирушив до Міжнародної космічної станції. Серед шести астронавтів екіпажу була Гайдемарі Стефанишин-Пайпер – американка українського походження, яка здійснила свою першу космічну місію.

Як пише NASA, політ тривав майже 12 діб і став важливою сторінкою в історії будівництва МКС.

Хто така Гайдемарі Стефанишин-Пайпер?

Гайдемарі народилася 7 лютого 1963 року в американському Сент-Полі, штат Міннесота. Її батько Майкл Стефанишин походив з української родини. З дитинства Гайдемарі була пов'язана з технікою, а згодом обрала інженерію.



Батько Гайдемарі Стефанишин-Пайпер походив з української родини / Фото NASA

Вона закінчила Массачусетський технологічний інститут, де здобула ступені бакалавра та магістра з машинобудування. Після цього приєдналася до Військово-морських сил США, де працювала інженеркою та фахівчинею з підводно-технічних і рятувальних операцій.

Як їй вдалося потрапити до NASA?

У 1996 році Стефанишин-Пайпер відібрали до групи кандидатів у астронавти NASA. Після двох років інтенсивної підготовки вона отримала кваліфікацію спеціалістки польоту. Її підготовка була далеко не лише про польоти. Майбутні астронавти NASA:

тренуються працювати в умовах невагомості,

освоюють складні технічні операції,

готуються до виходів у відкритий космос.

Що вона робила у космосі?

Під час місії STS-115 Гайдемарі двічі виходила у відкритий космос разом з астронавтом Джозефом Таннером. Загалом її робота за межами корабля тривала понад 13 годин. Екіпаж Atlantis доставив на МКС ферму P3/P4 та сонячні панелі, які мали забезпечити станцію додатковою енергією. Стефанишин-Пайпер брала участь у монтажі обладнання, підготовці сонячних батарей та інших технічних операціях.



За 2 космічні місії вона провела в космосі понад 27 днів / Фото NASA

Однак зауважимо, що це не єдина її космічна місія. У 2008 році астронавтка вдруге вирушила в космос – цього разу на шатлі Endeavour під час місії STS-126. Загалом за 2 космічні місії вона провела в космосі понад 27 днів і здійснила п'ять виходів у відкритий космос загальною тривалістю понад 33 години.

Її історія – приклад того, як поєднання освіти, технічних знань, військової служби, наполегливості та багаторічної підготовки може привести людину туди, де побували одиниці. А її шлях показує: великі мрії починаються не з ракети, а з готовності роками працювати заради своєї мети.