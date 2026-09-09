Как сообщает NASA, полет длился почти 12 суток и стал важной страницей в истории строительства МКС.

Кто такая Хайдемари Стефанишин-Пайпер?

Гайдемари родилась 7 февраля 1963 года в американском Сент-Поле, штат Миннесота. Ее отец Майкл Стефанишин происходил из украинской семьи. С детства Гайдемари была связана с техникой, а впоследствии выбрала инженерию.



Отец Гайдемари Стефанишин-Пайпер происходил из украинской семьи / Фото NASA

Она окончила Массачусетский технологический институт, где получила степени бакалавра и магистра по машиностроению. После этого она поступила на службу в Военно-морские силы США, где работала инженером и специалистом по подводным и спасательным операциям.

Как ей удалось попасть в NASA?

В 1996 году Стефанишин-Пайпер была отобрана в группу кандидатов в астронавты NASA. После двух лет интенсивной подготовки она получила квалификацию специалиста по полетам. Ее подготовка была далеко не только о полетах. Будущие астронавты NASA:

тренируются работать в условиях невесомости,

осваивают сложные технические операции,

готовится к выходам в открытый космос.

Что она делала в космосе?

Во время миссии STS-115 Хайдемари дважды выходила в открытый космос вместе с астронавтом Джозефом Таннером. В общей сложности ее работа за пределами корабля длилась более 13 часов. Экипаж "Атлантиса" доставил на МКС ферму P3/P4 и солнечные панели, которые должны были обеспечить станцию дополнительной энергией. Стефанишин-Пайпер участвовала в монтаже оборудования, подготовке солнечных батарей и других технических операциях.



За 2 космические миссии она провела в космосе более 27 дней / Фото NASA

Однако стоит отметить, что это не единственная ее космическая миссия. В 2008 году астронавтка во второй раз отправилась в космос – на этот раз на шаттле "Индевор" в ходе миссии STS-126. Всего в ходе двух космических миссий она провела в космосе более 27 дней и совершила пять выходов в открытый космос общей продолжительностью более 33 часов.

Ее история – пример того, как сочетание образования, технических знаний, военной службы, настойчивости и многолетней подготовки может привести человека туда, где побывали лишь единицы. А ее путь показывает: большие мечты начинаются не с ракеты, а с готовности годами работать ради своей цели.