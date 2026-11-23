Він став героєм десятків фільмів, пережив зухвалу втечу з в'язниці й загинув у 21 рік. Біллі Кід – один із найвідоміших злочинців Дикого Заходу, якому приписували 21 убивство, хоча історики підтверджують значно менше.

Як легенду про безжального стрільця створив чоловік, який зрештою його застрелив, – розповідає 24 Канал.

Як звичайний хлопець опинився у центрі кривавої війни?

За найпоширенішою версією, Генрі Маккарті народився 23 листопада 1859 року в Нью-Йорку. Згодом він став відомим під іменами Генрі Антрім, Вільям Бонні та прізвиськом Біллі Кід. Його дитинство не було безтурботним: батько зник із життя родини, а мати Кетрін померла від туберкульозу у 1874 році.

Підліток залишився без головної опори й почав самостійно заробляти на життя. Він:

перебивався випадковою роботою,

мандрував Заходом,

а згодом потрапив у компанію людей, які жили крадіжками та незаконною торгівлею кіньми.

Перші проблеми із законом у нього з'явилися ще до того, як він став відомим на всю країну. У 1877 році Маккарті опинився в Нью-Мексико, де почав працювати на ранчо британського підприємця Джона Танстолла.

Той був власником худоби й крамниці та вступив у конфлікт із впливовою торговельною групою Лоуренса Мерфі та Джеймса Долана. Її представники мали значний вплив на місцеву економіку й політику. Для молодого працівника Танстолл став роботодавцем, із яким він пов'язував своє майбутнє.

Але протистояння бізнесменів швидко переросло у справжню війну. 18 лютого 1878 року Танстолла вбили люди, пов'язані з його суперниками. Маккарті та інші прихильники загиблого приєдналися до групи, відомої як Регулятори. Вони прагнули помститися за вбивство й покарати причетних до нього. Так розгорнулася Війна в окрузі Лінкольн – один із найкривавіших конфліктів в історії американського Дикого Заходу.



Що відомо про Генрі Маккарті / Фото Вікіпедія

Як Біллі Кід утік від смертного вироку?

Протистояння перетворило Маккарті на розшукуваного злочинця. Він брав участь у перестрілках, переховувався від правоохоронців і здобув репутацію людини, яку непросто спіймати. Водночас його образ не був однозначним: одні вважали його небезпечним убивцею, інші – молодим бунтівником, який опинився в епіцентрі конфлікту між впливовими угрупованнями.

У 1880 році шериф Пет Гарретт затримав Біллі Кіда. Цікаво, що до цього чоловіки знали один одного, але тепер опинилися по різні боки закону. Маккарті судили за вбивство шерифа Вільяма Брейді, якого застрелили під час Війни в окрузі Лінкольн. Суд визнав його винним і засудив до повішення.

Страту призначили на травень 1881 року, а самого в'язня залишили під охороною в будівлі суду в Лінкольні. Однак Біллі не збирався чекати на шибеницю. 28 квітня 1881 року він попросив одного з охоронців супроводити його до вбиральні. Там зумів звільнитися від кайданків, заволодів зброєю та застрелив охоронця. Потім дістав рушницю й убив другого помічника шерифа, який перебував неподалік.

Після цього Маккарті звільнив ноги від кайданів за допомогою сокири, забрав зброю та втік на коні. Зухвала втеча стала сенсацією: чоловік, якого вже готували до страти, знову опинився на волі.

Чому легенда про 21 убивство не відповідає дійсності?

Саме такі історії зробили Біллі Кіда знаменитим. Газети охоче публікували розповіді про його втечі, перестрілки та нібито неймовірну кількість жертв. Згодом закріпилася легенда, що він убив 21 людину – по одній за кожен рік життя. Проте історичні свідчення не підтверджують цієї цифри.

Дослідники змогли документально пов'язати Маккарті приблизно з чотирма вбивствами, хоча він міг бути причетним і до інших смертей під час збройних конфліктів. Частина епізодів, які згодом приписували бандиту, залишилася непідтвердженою.

На популярність образу вплинув і зовнішній вигляд Маккарті. Він був молодим, худорлявим, мав світле волосся та, за свідченнями сучасників, міг бути привітним і дотепним. Цей контраст між юністю та репутацією небезпечного стрільця зробив його особливо привабливим персонажем для газетярів, а згодом – для кінематографістів.

Як шериф, який убив Біллі Кіда, створив його легенду?

Після втечі з в'язниці Маккарті залишався на волі менш як три місяці. Пет Гарретт продовжував його розшукувати. У ніч на 14 липня 1881 року шериф прийшов до будинку ранчера Піта Максвелла у Форт-Самнері. Там він і зустрів Біллі Кіда.

У темряві Маккарті не впізнав чоловіків, які перебували в будинку, і запитав іспанською: "Хто це?". Гарретт вистрілив у нього. Біллі Кіду був лише 21 рік. Але на цьому історія не закінчилася. Уже наступного року Гарретт видав книжку "Автентичне життя Біллі Кіда", у якій розповів про злочини та втечі чоловіка.