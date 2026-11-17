Він успадкував імперію після громадянської війни, а в історію увійшов завдяки Колізею та податку, який обурив навіть його сина. Веспасіан шукав гроші там, де інші правителі воліли б відвернутися.

Як непопулярні рішення допомогли відновити Рим і звідки взявся вислів "гроші не пахнуть" – розкаже 24 Канал.

Яку імперію отримав Веспасіан?

17 листопада 9 року нашої ери народився майбутній імператор Веспасіан. До влади він прийшов у 69 році – після загибелі Нерона та боротьби його наступників за престол. Перед новим правителем стояло завдання відновити державу, виснажену внутрішніми конфліктами. Рим також потребував відбудови після пожеж і руйнувань.

Імператорська влада означала не лише почесті. Треба було:

утримувати військо,

забезпечувати роботу держави,

повертати столиці нормальне життя.

Для цього Веспасіан узявся за рішення, які навряд чи могли зробити його улюбленцем платників податків.



Веспасіан прийшов до влади у віці 69 років / Фото Unsplash

За що імператор змусив платити римлян?

Веспасіан поновлював скасовані збори, запроваджував нові та збільшував платежі провінцій. Светоній описував його фінансову політику як настільки жорстку, що звинувачення в жадібності стали частиною репутації правителя.

Найвідомішим став податок, пов'язаний зі збиранням сечі з громадських вбиралень. Вона мала господарську цінність: її використовували, зокрема, для обробки й очищення тканин. Тож ішлося не просто про плату за відвідування туалету, а про дохід від сировини, потрібної ремісникам.

За переказом Светонія, Тит дорікнув батькові за таке джерело прибутку. Веспасіан підніс до його носа монету й запитав, чи неприємно вона пахне. Син відповів, що ні. Саме цю історію згодом почали передавати короткою формулою: "Гроші не пахнуть".

Як на місці розкоші Нерона з'явився Колізей?

Найпомітнішим символом нового правління стало будівництво величезного амфітеатру. Веспасіан обрав для нього місце штучного озера, яке належало до палацового комплексу Нерона – Золотого дому. Простір імператорської розкоші перетворювали на місце масових видовищ.

Проте Веспасіан не дожив до відкриття Колізею. Будівництво завершили вже за його сина Тита, який урочисто відкрив амфітеатр у 80 році.



Веспасіан не дожив до відкриття Колізею / Фото Unsplash

Що Веспасіан сказав перед смертю?

За свідченням Светонія, навіть наближення смерті не позбавило імператора іронії. Він пожартував: "Здається, я стаю богом", натякаючи на посмертне обожнення правителів. А під час останнього нападу хвороби спробував підвестися: імператор, мовляв, має помирати стоячи.

Він помер у 79 році на руках у тих, хто допомагав йому встати. Його спадщина вмістила і монументальний амфітеатр, і непривабливий податок. Саме це поєднання зробило історію Веспасіана такою пам'ятною: за величчю імперії стояли цілком приземлені пошуки грошей.