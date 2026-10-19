Його здав агент КДБ: як британський розвідник втратив кар'єру і створив книжкову імперію

Девід Корнвелл працював на британську розвідку MI6 під дипломатичним прикриттям у Західній Німеччині, аж поки зрада подвійного агента Кіма Філбі не зруйнувала довіру до системи, якій він служив. Та замість того, щоб зникнути в тіні провалу, Корнвелл узяв псевдонім Джон ле Карре й перетворив досвід розвідника на основу для світових бестселерів.

Чому він із самого дитинства не довіряв людям та як перетворив особисту катастрофу на світову спадщину – розкаже 24 Канал.

Як батько навчив його не довіряти людям?

Батько майбутнього письменника, Ронні Корнвелл, був шахраєм, який потрапляв до в'язниці через фінансові махінації. Девід змалку бачив, як за красивими словами ховаються обман і маніпуляції. Пізніше письменник неодноразово згадував, що цей досвід вплинув на його розуміння людської природи. Робота в розвідці лише посилила його скепсис: історія Кіма Філбі показала, що навіть у найзакритіших державних структурах немає гарантій вірності.



Девід змалку бачив, як за красивими словами ховаються обман і маніпуляції / Фото Daily Mail

Корнвелл почав писати ще під час роботи в британських спецслужбах, тому й обрав псевдонім. Світову славу йому приніс роман "Шпигун, що прийшов із холоду", опублікований у 1963 році. На відміну від Джеймса Бонда, герої ле Карре не були бездоганними суперменами.

Вони сумнівалися, помилялися, зраджували й самі ставали жертвами політичних ігор. У романі "Шпигун, вийди геть!" письменник показав полювання на радянського агента, який проник у найвище керівництво британської розвідки. Історія перегукувалася зі справою Філбі, хоча й не була її буквальним переказом.

Як його вигадані слова проникли у справжню розвідку?

Вплив ле Карре вийшов далеко за межі літератури. Він популяризував термін mole – "кріт", яким називають агента, що таємно працює всередині чужої організації. Письменник також використовував власний шпигунський жаргон, який допоміг сформувати впізнавану мову його романів.

Його твори не просто розважали читачів, а змінювали уявлення про роботу спецслужб, показуючи її бюрократичний, психологічний і морально неоднозначний бік.

Як особиста катастрофа перетворилася на світову спадщину?

Джон ле Карре помер 12 грудня 2020 року у віці 89 років. Його романи стали міжнародними бестселерами, а серед відомих екранізацій – "Шпигун, вийди геть!" і серіал "Нічний адміністратор".

Історія Корнвелла доводить, що навіть болісний досвід може стати основою великого творчого успіху. Він перетворив розчарування в системі на літературу, яка показала світ без простих відповідей, де зрада може ховатися за найвищими посадами, а справжня боротьба відбувається не лише між державами, а й усередині людей.