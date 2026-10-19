Фатальна помилка імператора: день, коли Наполеон Бонапарт втратив свою армію і владу

Він звик лише наступати, диктувати умови й святкувати перемоги, але 19 жовтня 1812 року Наполеон Бонапарт мусив зробити те, чого не хотів визнавати навіть перед самим собою, – відступити. Імператор залишав спалену Москву, яка мала стати тріумфом його військової кампанії, а натомість перетворилася на символ провалу.

Замість капітуляції противника – невизначеність, замість нової перемоги – армія, виснажена очікуванням і позбавлена надійного постачання. Як Наполеон опинився в пастці власних амбіцій та чому його гординя не дозволяла вчасно визнати провал – розкаже 24 Канал.

Чому Наполеон не хотів залишати Москву?

Французькі війська увійшли до Москви 14 вересня 1812 року. Наполеон сподівався, що втрата міста змусить російського імператора Олександра I розпочати переговори. Однак російська сторона не капітулювала, а пожежі знищили значну частину міста, позбавивши французів надійної бази для тривалого перебування.

Наполеон залишався в Москві приблизно 35 днів. Він чекав на відповідь, яка могла б виправдати його похід, але час працював проти нього:

продовольства бракувало,

постачання ускладнювалося,

а ворожі війська не припиняли опору.

Зрештою імператор наказав відступати. Проблема полягала не лише в холоді чи відстанях. Наполеон розраховував, що противник діятиме за знайомим йому сценарієм: після вирішальної поразки погодиться на мир. Росія не пішла на цей крок – і план, який здавався логічним на папері, почав руйнуватися на практиці.



Чому Наполеон не хотів залишати Москву / Фото Вікіпедія

Як хлопчик із Корсики повірив у власну винятковість?

Майбутній імператор народився на Корсиці в родині небагатого дворянина. У французьких військових навчальних закладах він вирізнявся акцентом і походженням, а його дитинство не було схожим на життя спадкоємців впливових родин.

Військова кар'єра стала для нього шляхом до визнання, а амбіції допомогли піднятися від артилерійського офіцера до правителя Франції. У 1804 році, під час коронації в соборі Паризької Богоматері, Наполеон сам поклав корону на власну голову, а потім коронував свою дружину Жозефіну.

Цей жест став одним із найвідоміших символів його правління: імператор демонстрував, що не хоче виглядати правителем, чия влада залежить від чужої волі. Самовпевненість допомагала Наполеону ухвалювати сміливі рішення та вигравати кампанії. Однак згодом перемоги могли створити небезпечну ілюзію, ніби будь-яку перешкоду можна подолати силою волі. У поході на Росію ця віра зіткнулася з реальністю, яку не можна було підпорядкувати одному наказу.

Як відступ перетворився на катастрофу?

19 жовтня французька армія почала залишати Москву. Проте відступ не означав негайного краху імперії: попереду були тижні важких боїв, нестачі харчів, хвороб і втрат. Військо, яке влітку перейшло кордон Російської імперії, поступово втрачало боєздатність. Зима стала одним із чинників катастрофи, але не єдиним.

Величезні відстані, проблеми з постачанням, виснаження людей, російські атаки та рішення самого командування посилювали одне одного. Наполеонівська армія відступала вже не як непереможна сила, а як військо, яке намагалося врятувати те, що залишилося. Наполеон не залишався з армією до самого кінця відступу.

У грудні він вирушив до Парижа, щоб зайнятися політичними справами та зміцнити владу, залишивши командування військами маршалу Йоахіму Мюрату. Це рішення допомогло імператорові повернутися до столиці, але не могло приховати масштабів поразки.

Чому похід на Росію став початком кінця імперії?

Вторгнення 1812 року не знищило імперію миттєво, проте завдало їй удару, від якого вона вже не змогла повністю оговтатися. Величезні людські втрати й ослаблення французької армії дали європейським противникам Наполеона шанс перейти в наступ. У 1813 році він зазнав поразки в битві під Лейпцигом, а в 1814-му союзні війська увійшли до Парижа.

Наполеон зрікся престолу й вирушив у заслання на острів Ельба. Історія російської кампанії нагадує, наскільки небезпечними для держави можуть бути рішення правителя, який оточує себе людьми, готовими підтверджувати його переконання, і сприймає власні бажання як неминучий сценарій майбутнього. Військова сила не гарантує перемоги, якщо керівництво недооцінює противника, логістику та ціну затяжної війни.

19 жовтня 1812 року не стало днем миттєвої втрати Наполеоном влади. Це була одна з ключових дат його відступу з Москви – і символічний момент, коли амбіції імператора зіткнулися з межами його можливостей. Згодом Європа ще раз переконалася: війна, розпочата заради панування над іншими, здатна обернутися катастрофою для того, хто її розв'язав.