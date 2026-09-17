Втратив царство, але не трон: неймовірна історія останнього царя Болгарії

17 вересня 1422 року помер Константин II Асен – останній середньовічний цар Болгарії, який до кінця життя намагався повернути втрачені землі та протистояти османському наступу.

Але як болгарський правитель опинився у вигнанні, чому його владу визнавали за межами країни та якою була доля останнього царя середньовічної Болгарії – розкаже 24 Канал.

Ким був Константин II Асен?

Константин був сином болгарського царя Івана Срацимира та Анни Басараб, доньки волоського князя Ніколае Александру. Він належав до династичних родів, пов'язаних із:

Шишмановцями,

Срацимировцями,

Басарабами.

Його правління припало на один із найскладніших періодів болгарської історії. До кінця XIV століття більша частина Болгарії вже опинилася під владою Османської імперії, а осередком болгарської державності залишався передусім Видинський регіон.



Ким був Константин II Асен / Фото Вікіпедія

Чому його називають останнім царем Болгарії?

Константин II Асен правив у Видині з 1397 до 1422 року та претендував на титул імператора Болгарії. Його владу визнавали й деякі іноземні держави, хоча в історичних списках болгарських правителів його іноді навіть пропускають.

Після османського завоювання більшої частини Болгарії Константин намагався скористатися внутрішньою боротьбою в Османській державі. На початку XV століття він разом зі своїм двоюрідним братом Фружином, сином царя Івана Шишмана, підтримав антиосманське повстання.

Повстання тривало кілька років і охопило значну частину болгарських земель. Однак після перемоги султана Мехмеда I болгарські сили зазнали поразки, а Константин був змушений залишити регіон.

Як цар Болгарії опинився у вигнанні?

Після поразки Константин провів частину життя в Угорщині та Сербії. Тим часом османська експансія продовжувалася, а залишки болгарських територій поступово переходили під контроль Османської імперії. Дослідник Пламен Павлов зазначає, що остаточне припинення болгарської влади у Видині могло відбутися саме у 1422 році. Відомо, що 17 вересня того року Константин помер у Белграді.

Цікаві факти про Константина II Асена?

Він був сином царя. Його батьком був Іван Срацимир, який правив Видинським царством.

Його батьком був Іван Срацимир, який правив Видинським царством. Він був пов'язаний із кількома династіями. Через родинне походження Константин належав до складної мережі балканських правлячих родів.

Через родинне походження Константин належав до складної мережі балканських правлячих родів. Він боровся проти османської експансії. Константин використав період внутрішніх конфліктів в Османській державі, щоб спробувати повернути болгарські землі.

Константин використав період внутрішніх конфліктів в Османській державі, щоб спробувати повернути болгарські землі. Він помер не в Болгарії. Останні роки життя цар провів у вигнанні, а помер у Белграді 17 вересня 1422 року.

Останні роки життя цар провів у вигнанні, а помер у Белграді 17 вересня 1422 року. Його смерть стала символічною межею епохи. Константина II Асена традиційно називають останнім правителем середньовічної Болгарії, а його смерть у 1422 році пов'язують із завершенням історії середньовічної болгарської державності.

Таким чином, історія Константина II Асена – це історія правителя, який отримав у спадок державу, що вже втрачала свої території, намагався протистояти османському наступу, але завершив життя далеко від батьківщини. Його ім'я залишилося в історії як ім'я останнього середньовічного болгарського царя.