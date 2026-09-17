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17 вересня, 11:27
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Втратив царство, але не трон: неймовірна історія останнього царя Болгарії

Альона Гогунська

17 вересня 1422 року помер Константин II Асен – останній середньовічний цар Болгарії, який до кінця життя намагався повернути втрачені землі та протистояти османському наступу.

Але як болгарський правитель опинився у вигнанні, чому його владу визнавали за межами країни та якою була доля останнього царя середньовічної Болгарії – розкаже 24 Канал.

Ким був Константин II Асен?

Константин був сином болгарського царя Івана Срацимира та Анни Басараб, доньки волоського князя Ніколае Александру. Він належав до династичних родів, пов'язаних із:

  • Шишмановцями,
  • Срацимировцями,
  • Басарабами.

Його правління припало на один із найскладніших періодів болгарської історії. До кінця XIV століття більша частина Болгарії вже опинилася під владою Османської імперії, а осередком болгарської державності залишався передусім Видинський регіон. 


Ким був Константин II Асен / Фото Вікіпедія

Чому його називають останнім царем Болгарії? 

Константин II Асен правив у Видині з 1397 до 1422 року та претендував на титул імператора Болгарії. Його владу визнавали й деякі іноземні держави, хоча в історичних списках болгарських правителів його іноді навіть пропускають. 

Після османського завоювання більшої частини Болгарії Константин намагався скористатися внутрішньою боротьбою в Османській державі. На початку XV століття він разом зі своїм двоюрідним братом Фружином, сином царя Івана Шишмана, підтримав антиосманське повстання. 

Повстання тривало кілька років і охопило значну частину болгарських земель. Однак після перемоги султана Мехмеда I болгарські сили зазнали поразки, а Константин був змушений залишити регіон. 

Як цар Болгарії опинився у вигнанні?

Після поразки Константин провів частину життя в Угорщині та Сербії. Тим часом османська експансія продовжувалася, а залишки болгарських територій поступово переходили під контроль Османської імперії. Дослідник Пламен Павлов зазначає, що остаточне припинення болгарської влади у Видині могло відбутися саме у 1422 році. Відомо, що 17 вересня того року Константин помер у Белграді.

Цікаві факти про Константина II Асена?

  • Він був сином царя. Його батьком був Іван Срацимир, який правив Видинським царством.
  • Він був пов'язаний із кількома династіями. Через родинне походження Константин належав до складної мережі балканських правлячих родів.
  • Він боровся проти османської експансії. Константин використав період внутрішніх конфліктів в Османській державі, щоб спробувати повернути болгарські землі.
  • Він помер не в Болгарії. Останні роки життя цар провів у вигнанні, а помер у Белграді 17 вересня 1422 року.
  • Його смерть стала символічною межею епохи. Константина II Асена традиційно називають останнім правителем середньовічної Болгарії, а його смерть у 1422 році пов'язують із завершенням історії середньовічної болгарської державності. 

Таким чином, історія Константина II Асена – це історія правителя, який отримав у спадок державу, що вже втрачала свої території, намагався протистояти османському наступу, але завершив життя далеко від батьківщини. Його ім'я залишилося в історії як ім'я останнього середньовічного болгарського царя.

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