Але як болгарський правитель опинився у вигнанні, чому його владу визнавали за межами країни та якою була доля останнього царя середньовічної Болгарії – розкаже 24 Канал.
Ким був Константин II Асен?
Константин був сином болгарського царя Івана Срацимира та Анни Басараб, доньки волоського князя Ніколае Александру. Він належав до династичних родів, пов'язаних із:
- Шишмановцями,
- Срацимировцями,
- Басарабами.
Його правління припало на один із найскладніших періодів болгарської історії. До кінця XIV століття більша частина Болгарії вже опинилася під владою Османської імперії, а осередком болгарської державності залишався передусім Видинський регіон.
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Ким був Константин II Асен / Фото Вікіпедія
Чому його називають останнім царем Болгарії?
Константин II Асен правив у Видині з 1397 до 1422 року та претендував на титул імператора Болгарії. Його владу визнавали й деякі іноземні держави, хоча в історичних списках болгарських правителів його іноді навіть пропускають.
Після османського завоювання більшої частини Болгарії Константин намагався скористатися внутрішньою боротьбою в Османській державі. На початку XV століття він разом зі своїм двоюрідним братом Фружином, сином царя Івана Шишмана, підтримав антиосманське повстання.
Повстання тривало кілька років і охопило значну частину болгарських земель. Однак після перемоги султана Мехмеда I болгарські сили зазнали поразки, а Константин був змушений залишити регіон.
Як цар Болгарії опинився у вигнанні?
Після поразки Константин провів частину життя в Угорщині та Сербії. Тим часом османська експансія продовжувалася, а залишки болгарських територій поступово переходили під контроль Османської імперії. Дослідник Пламен Павлов зазначає, що остаточне припинення болгарської влади у Видині могло відбутися саме у 1422 році. Відомо, що 17 вересня того року Константин помер у Белграді.
Цікаві факти про Константина II Асена?
- Він був сином царя. Його батьком був Іван Срацимир, який правив Видинським царством.
- Він був пов'язаний із кількома династіями. Через родинне походження Константин належав до складної мережі балканських правлячих родів.
- Він боровся проти османської експансії. Константин використав період внутрішніх конфліктів в Османській державі, щоб спробувати повернути болгарські землі.
- Він помер не в Болгарії. Останні роки життя цар провів у вигнанні, а помер у Белграді 17 вересня 1422 року.
- Його смерть стала символічною межею епохи. Константина II Асена традиційно називають останнім правителем середньовічної Болгарії, а його смерть у 1422 році пов'язують із завершенням історії середньовічної болгарської державності.
Таким чином, історія Константина II Асена – це історія правителя, який отримав у спадок державу, що вже втрачала свої території, намагався протистояти османському наступу, але завершив життя далеко від батьківщини. Його ім'я залишилося в історії як ім'я останнього середньовічного болгарського царя.