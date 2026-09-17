Но как болгарский правитель оказался в изгнании, почему его власть признавали за пределами страны и какова была судьба последнего царя средневековой Болгарии – расскажет 24 Канал.

Кем был Константин II Асен?

Константин был сыном болгарского царя Ивана Срацимира и Анны Басараб, дочери валашского князя Николае Александру. Он принадлежал к династическим родам, связанным с:

Шишмановыми,

Срацимировыми,

Басарабами.

Его правление пришлось на один из самых сложных периодов болгарской истории. К концу XIV века большая часть Болгарии уже оказалась под властью Османской империи, а центром болгарской государственности оставался прежде всего Видинский регион.



Кем был Константин II Асен / Фото Википедия

Почему его называют последним царем Болгарии?

Константин II Асен правил в Видине с 1397 по 1422 год и претендовал на титул императора Болгарии. Его власть признавали и некоторые иностранные государства, хотя в исторических списках болгарских правителей его иногда даже пропускают.

После османского завоевания большей части Болгарии Константин пытался воспользоваться внутренней борьбой в Османской империи. В начале XV века он вместе со своим двоюродным братом Фружином, сыном царя Ивана Шишмана, поддержал антиосманское восстание.

Восстание длилось несколько лет и охватило значительную часть болгарских земель. Однако после победы султана Мехмеда I болгарские силы потерпели поражение, а Константин был вынужден покинуть регион.

Как царь Болгарии оказался в изгнании?

После поражения Константин провел часть жизни в Венгрии и Сербии. Тем временем османская экспансия продолжалась, а остатки болгарских территорий постепенно переходили под контроль Османской империи. Исследователь Пламен Павлов отмечает, что окончательное прекращение болгарской власти в Видине могло произойти именно в 1422 году. Известно, что 17 сентября того года Константин скончался в Белграде.

Интересные факты о Константине II Асене?

Он был сыном царя. Его отцом был Иван Срацимир, правивший Видинским царством.

отцом был Иван Срацимир, правивший Видинским царством. Он был связан с несколькими династиями. Благодаря своему родному происхождению Константин входил в сложную сеть балканских правящих родов.

своему родному происхождению Константин входил в сложную сеть балканских правящих родов. Он боролся против османской экспансии. Константин воспользовался периодом внутренних конфликтов в Османской империи, чтобы попытаться вернуть болгарские земли.

Константин воспользовался периодом внутренних конфликтов в Османской империи, чтобы попытаться вернуть болгарские земли. Он умер не в Болгарии. Последние годы жизни царь провел в изгнании, а умер в Белграде 17 сентября 1422 года.

Последние годы жизни царь провел в изгнании, а умер в Белграде 17 сентября 1422 года. Его смерть стала символической чертой эпохи. Константина II Асена традиционно называют последним правителем средневековой Болгарии, а его смерть в 1422 году связывают с завершением истории средневековой болгарской государственности.

Таким образом, история Константина II Асена – это история правителя, унаследовавшего государство, которое уже теряло свои территории, пытавшегося противостоять османскому наступлению, но завершившего жизнь вдали от родины. Его имя осталось в истории как имя последнего средневекового болгарского царя.