У кожного з нас є його винаходи: як українець змінив світ комп'ютерів

Ще у другій половині ХХ століття комп'ютери були величезними машинами, а зберігання даних вимагало громіздкого обладнання. Ситуацію допомогли змінити технології магнітного запису, над якими працював український винахідник Любомир Романків.

Як винаходи українця змінили світ технологій – розкаже 24 Канал.

Хто такий Любомир Романків?

Любомир Тарас Романків народився 17 квітня 1931 року в Жовкві на Львівщині. Освіту здобував у Канаді та США: закінчив Альбертський університет, а згодом отримав ступені магістра й доктора в Массачусетському технологічному інституті, що вважається одним з найкращих у США та світі.

У 1962 році Романків почав працювати в дослідницькому центрі IBM Thomas J. Watson Research Center. Значну частину своєї кар'єри він присвятив магнітним матеріалам та технологіям зберігання інформації.

Яку проблему намагалися вирішити в IBM?

На той час комп'ютерні системи потребували дедалі більше інформації, однак технології її зберігання мали очевидне обмеження: збільшення обсягу даних вимагало більшої щільності запису. У магнітних накопичувачах інформацію записують і зчитують спеціальні головки. Старі конструкції були відносно великими та складними у виробництві, тому їх було важко масштабувати для створення компактніших накопичувачів.



Хто такий Любомир Романків / Фото ВВС

Романків і Томпсон працювали над принципово іншим підходом – тонкоплівковими магнітними головками. Їхня технологія передбачала виготовлення великої кількості таких елементів за допомогою процесів, близьких до тих, що використовувалися у виробництві електронних компонентів.

Як винахід змінив накопичувачі?

У 1979 році IBM представила комерційну систему з новими тонкоплівковими головками. За даними IBM Research, їхнє впровадження дало змогу:

збільшити щільність запису ,

, прискорити доступ до даних,

створювати менші та дешевші системи зберігання.

Розробка Романкова і Томпсона значно збільшила щільність зберігання даних, зменшила розмір дисків і суттєво здешевила магнітне зберігання. Саме тому винахід українця був важливим не просто для одного пристрою. Технологія стала частиною подальшого розвитку магнітних накопичувачів, які використовувалися в комп'ютерах та інших цифрових пристроях.

Сам Романків у пізнішому інтерв'ю розповідав про зв'язок своєї розробки з появою компактніших комп'ютерів. За його словами, IBM виготовила перші диски з його магнітними головками в Сан-Хосе, а згодом Apple придбала такі накопичувачі. У 2012 році його разом із Девідом Томпсоном включили до Національної зали слави винахідників США саме за винахід тонкоплівкової магнітної головки.

На жаль, Любомир Романків помер 27 червня 2024 року у віці 93 років. Однак його винаходи залишилися частиною історії розвитку технологій магнітного зберігання даних.