У кожного з нас є його винаходи: як українець змінив світ комп'ютерів
Ще у другій половині ХХ століття комп'ютери були величезними машинами, а зберігання даних вимагало громіздкого обладнання. Ситуацію допомогли змінити технології магнітного запису, над якими працював український винахідник Любомир Романків.
Як винаходи українця змінили світ технологій – розкаже 24 Канал.
Хто такий Любомир Романків?
Любомир Тарас Романків народився 17 квітня 1931 року в Жовкві на Львівщині. Освіту здобував у Канаді та США: закінчив Альбертський університет, а згодом отримав ступені магістра й доктора в Массачусетському технологічному інституті, що вважається одним з найкращих у США та світі.
У 1962 році Романків почав працювати в дослідницькому центрі IBM Thomas J. Watson Research Center. Значну частину своєї кар'єри він присвятив магнітним матеріалам та технологіям зберігання інформації.
Яку проблему намагалися вирішити в IBM?
На той час комп'ютерні системи потребували дедалі більше інформації, однак технології її зберігання мали очевидне обмеження: збільшення обсягу даних вимагало більшої щільності запису. У магнітних накопичувачах інформацію записують і зчитують спеціальні головки. Старі конструкції були відносно великими та складними у виробництві, тому їх було важко масштабувати для створення компактніших накопичувачів.
Хто такий Любомир Романків / Фото ВВС
Романків і Томпсон працювали над принципово іншим підходом – тонкоплівковими магнітними головками. Їхня технологія передбачала виготовлення великої кількості таких елементів за допомогою процесів, близьких до тих, що використовувалися у виробництві електронних компонентів.
Як винахід змінив накопичувачі?
У 1979 році IBM представила комерційну систему з новими тонкоплівковими головками. За даними IBM Research, їхнє впровадження дало змогу:
- збільшити щільність запису,
- прискорити доступ до даних,
- створювати менші та дешевші системи зберігання.
Розробка Романкова і Томпсона значно збільшила щільність зберігання даних, зменшила розмір дисків і суттєво здешевила магнітне зберігання. Саме тому винахід українця був важливим не просто для одного пристрою. Технологія стала частиною подальшого розвитку магнітних накопичувачів, які використовувалися в комп'ютерах та інших цифрових пристроях.
Сам Романків у пізнішому інтерв'ю розповідав про зв'язок своєї розробки з появою компактніших комп'ютерів. За його словами, IBM виготовила перші диски з його магнітними головками в Сан-Хосе, а згодом Apple придбала такі накопичувачі. У 2012 році його разом із Девідом Томпсоном включили до Національної зали слави винахідників США саме за винахід тонкоплівкової магнітної головки.
На жаль, Любомир Романків помер 27 червня 2024 року у віці 93 років. Однак його винаходи залишилися частиною історії розвитку технологій магнітного зберігання даних.