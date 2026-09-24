Как изобретения украинца изменили мир технологий – расскажет 24 Канал.

Кто такой Любомир Романкив?

Любомир Тарас Романкив родился 17 апреля 1931 года в Жовкве на Львовщине. Образование получал в Канаде и США: окончил Альбертский университет, а впоследствии получил степени магистра и доктора в Массачусетском технологическом институте, который считается одним из лучших в США и мире.

В 1962 году Романкив начал работать в исследовательском центре IBM Thomas J. Watson Research Center. Значительную часть своей карьеры он посвятил магнитным материалам и технологиям хранения информации.

Какую проблему пытались решить в IBM?

В то время компьютерные системы требовали все большего объема информации, однако технологии ее хранения имели очевидное ограничение: увеличение объема данных требовало большей плотности записи. В магнитных накопителях информацию записывают и считывают специальные головки. Старые конструкции были относительно большими и сложными в производстве, поэтому их было трудно масштабировать для создания более компактных накопителей.



Кто такой Любомир Романкив / Фото ВВС

Романкив и Томпсон работали над принципиально иным подходом – тонкопленочными магнитными головками. Их технология предполагала изготовление большого количества таких элементов с помощью процессов, близких к тем, что использовались в производстве электронных компонентов.

Как это изобретение изменило накопители?

В 1979 году IBM представила коммерческую систему с новыми тонкопленочными головками. По данным IBM Research, их внедрение позволило:

увеличить плотность записи ,

, ускорить доступ к данным,

создавать более компактные и дешевые системы хранения.

Разработка Романкова и Томпсона значительно увеличила плотность хранения данных, уменьшила размер дисков и существенно удешевила магнитное хранение. Именно поэтому изобретение украинца было важным не просто для одного устройства. Технология стала частью дальнейшего развития магнитных накопителей, которые использовались в компьютерах и других цифровых устройствах.

Сам Романков в одном из позднейших интервью рассказывал о связи своей разработки с появлением более компактных компьютеров. По его словам, IBM изготовила первые диски с его магнитными головками в Сан-Хосе, а впоследствии Apple приобрела такие накопители. В 2012 году его вместе с Дэвидом Томпсоном включили в Национальный зал славы изобретателей США именно за изобретение тонкопленочной магнитной головки.

К сожалению, Любомир Романкив скончался 27 июня 2024 года в возрасте 93 лет. Однако его изобретения остались частью истории развития технологий магнитного хранения данных.