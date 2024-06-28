Любомир Романкив – украинский изобретатель, ведущий ученый компании IBM, автор почти 70 патентов и двух десятков открытий, деятель национальной скаутской организации "Пласт". Портрет умершего ученого размещен в Зале национальной славы США вместе с портретом Стива Джобса.

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Более 50 лет в ИВМ

Романков разработал революционную технологию, а именно способ записи информации магнитной головкой на твердый диск. С этим изобретением связывают начало эры персональных компьютеров.

Работал Романков в IBM более 50 лет. Он является автором более 150 научных статей, получил только от IBM 25 наград.

Ученый родился 17 апреля 1931 года в Жовкве Львовской области. Во время Второй мировой вместе с семьей выехал в США.

На протяжении многих лет Любомир Романкив занимал должность начального пластуна. Он был инициатором и организатором многих пластовых мероприятий, в частности собраний, лагерей и джембори – традиционных скаутских слетов.

В 2008 году его наградили орденом князя Ярослава Мудрого за значительный личный вклад в развитие украинского скаутского движения.