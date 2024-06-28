Любомир Романків – український винахідник, провідний науковець компанії IBM, автор майже 70 патентів і двох десятків відкриттів, діяч національної скаутської організації "Пласт". Портрет померлого вченого розміщений у Залі національної слави США разом із портретом Стіва Джобса.

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Понад 50 років в ІВМ

Романків розробив революційну технологію, а саме спосіб запису інформації магнітною голівкою на твердий диск. Із цим винаходом пов’язують початок ери персональних комп’ютерів.

Працював Романків в IBM понад 50 років. Він є автором понад 150 наукових статей, отримав тільки від IBM 25 нагород.

Науковець народився 17 квітня 1931 року в Жовкві Львівської області. Під час Другої світової разом із родиною виїхав до США.

Упродовж багатьох років Любомир Романків обіймав посаду начального пластуна. Він був ініціатором та організатором багатьох пластових заходів, зокрема зборів, таборів та джемборі – традиційних скаутських злетів.

У 2008 році його нагородили орденом князя Ярослава Мудрого за значний особистий внесок у розвиток українського скаутського руху.