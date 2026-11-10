Батько нації, який помер на самоті: психологічна драма творця сучасної Туреччини

Мільйони турків називали його Батьком нації, але власну сім'ю він так і не зміг зберегти. Мустафа Кемаль Ататюрк зруйнував багатовікові порядки Османської імперії, створив сучасну Туреччину та змінив життя цілих поколінь. Проте за образом непохитного реформатора ховалася людина з невдалим шлюбом, виснажливим способом життя та серйозними проблемами зі здоров'ям.

Чому чоловік, який змінив долю мільйонів, так і не знайшов спокою у власному житті – розкаже 24 Канал.

Як Ататюрк змінив Туреччину до невпізнаваності?

Мустафа Кемаль народився 1881 року в Салоніках, які тоді входили до Османської імперії. Він здобув військову освіту та прославився під час Першої світової війни. Після поразки імперії Ататюрк очолив турецький національний рух, а 1923 року став першим президентом новоствореної Турецької Республіки.

Його реформи були радикальними. Він:

ліквідував султанат і халіфат,

запровадив світські закони,

замінив арабське письмо латинським алфавітом,

обмежив використання традиційних головних уборів, зокрема фесок.

За його правління турецькі жінки отримали право голосувати й бути обраними до парламенту. За лічені роки Ататюрк перетворив колишню імперію на державу з новими законами, освітою та політичними інститутами. Однак ці зміни супроводжувалися авторитарним правлінням і придушенням політичної опозиції.



Ататюрк став першим президентом новоствореної Турецької Республіки / Фото Вікіпедія

Чому Ататюрк не зміг зберегти власну сім'ю?

У 1923 році Ататюрк одружився з освіченою та незалежною Латіфе Ушаклигіль. Вона підтримувала модернізацію Туреччини й стала помітною постаттю в суспільному житті. Проте їхній шлюб виявився коротким.

Уже 1925 року подружжя розлучилося. Причини розриву досі залишаються предметом дискусій істориків. Серед можливих пояснень називають відмінності характерів, напружений спосіб життя президента та суперечки між подружжям.

Ататюрк більше не одружувався й не мав біологічних дітей. Водночас він виховував прийомних дітей, серед яких була Сабіха Гьокчен, яка згодом стала відомою військовою льотчицею.

Чому президент Туреччини проводив ночі за довгими застіллями?

Ататюрк мав незвичний робочий ритм. Він часто працював до пізньої ночі, а у своїй резиденції влаштовував тривалі зустрічі з політиками, військовими, науковцями та друзями. За столом обговорювали державні реформи, історію, мову й майбутнє Туреччини. Дискусії нерідко тривали до ранку.

Невіддільною частиною цих вечорів була ракія – міцний анісовий алкогольний напій, який Ататюрк регулярно вживав. Його нічні застілля стали легендарними, але водночас викликали занепокоєння через надмірне вживання алкоголю. Іноді такий спосіб життя пояснюють особистою самотністю президента.

Як помер Мустафа Кемаль Ататюрк?

Наприкінці 1930-х років здоров'я турецького лідера різко погіршилося. Лікарі діагностували в нього цироз печінки, розвитку якого, ймовірно, сприяло тривале зловживання алкоголем.

Попри лікування, стан президента продовжував погіршуватися. 10 листопада 1938 року о 9:05 ранку Мустафа Кемаль Ататюрк помер у палаці Долмабахче в Стамбулі. Йому було 57 років. Останні місяці життя він провів тяжкохворим, під наглядом лікарів і в оточенні наближених.

Чому Туреччина щороку завмирає о 9:05?

Минуло майже століття, але пам'ять про засновника республіки залишається важливою частиною турецької національної ідентичності. Щороку 10 листопада рівно о 9:05 по всій країні лунають сирени.

Люди зупиняються на вулицях, водії виходять з автомобілів, а установи проводять хвилини мовчання. Так Туреччина вшановує людину, яка докорінно змінила її історію.

Парадокс життя Ататюрка полягає в тому, що він зумів побудувати нову державу, але його особисте життя залишилося сповненим суперечностей. Його спадщина нагадує не лише про масштаб політичних перетворень, а й про складну людську долю за образом національного героя.