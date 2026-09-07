Дипломатка й розвідниця, яка загинула в польській в'язниці: 6 ключових фактів про Ольгу Басараб
1 вересня 1899 року народилася Ольга Басараб – українська громадська та політична діячка, благодійниця й розвідниця. Її життя припало на один із найбурхливіших періодів української історії, а сама вона стала однією з відомих постатей українського національного руху початку ХХ століття.
24 Канал розкаже, чим відома Ольга Басараб та чому вона увійшла в історію.
Хто така Ольга Басараб?
Ольга Басараб народилася в селі Підгороддя поблизу Рогатина на Галичині. Походила із селянської родини, однак здобула хорошу освіту, що для дівчини того часу було далеко не буденною можливістю.
Освіту Ольга здобувала у Львові. Вона навчалася в Українському інституті для дівчат, а згодом продовжила освіту в торгівельній школі. Вона брала активну участь у громадській діяльності та працювала в українських жіночих організаціях. Особливу увагу приділяла допомозі українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також підтримці українських військових.
Ольга Басараб – українська громадська та політична діячка / Фото УІНП
Чому Ольга Басараб увійшла в історію?
- Роль у Першій світовій війні
Ольга Басараб допомагала українцям під час Першої світової війни. Вона займалася благодійною діяльністю та надавала допомогу пораненим і полоненим українцям.
- Вона була дипломаткою ще до того, як стала підпільницею
У 1918 – 1923 роках Басараб працювала в українських дипломатичних представництвах: була секретаркою українського посольства у Фінляндії, а згодом працювала у Відні. Вона також відвідувала Данію, Німеччину, Норвегію та Швецію.
- Вміла перевозити секретні документи через кордони
За даними УІНП, під час поїздок Європою Басараб перевозила документи, вилучення яких могло стати підставою для звинувачення у шпигунстві. І робила це попри ризик арешту
- Після війни долучилася до підпілля
Ольга Басараб була пов'язана з українським націоналістичним підпіллям і виконувала розвідувальні доручення. Саме через цю діяльність вона потрапила під нагляд польської поліції.
- Вона була однією з перших жінок в українському військовому русі
Басараб була членкинею першої жіночої чоти Українських січових стрільців, а також однією із засновниць перших дівочих дружин "Пласту".
- Померла після арешту у 1924 році
У лютому 1924 року Басараб заарештували у Львові. 13 лютого вона померла у в'язниці. Українська сторона заявляла про катування під час допитів, тоді як польська влада це заперечувала. Її смерть викликала значний резонанс і зробила Ольгу Басараб символом жертовності та незламності українського руху.