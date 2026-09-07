24 Канал розкаже, чим відома Ольга Басараб та чому вона увійшла в історію.

Хто така Ольга Басараб?

Ольга Басараб народилася в селі Підгороддя поблизу Рогатина на Галичині. Походила із селянської родини, однак здобула хорошу освіту, що для дівчини того часу було далеко не буденною можливістю.

Освіту Ольга здобувала у Львові. Вона навчалася в Українському інституті для дівчат, а згодом продовжила освіту в торгівельній школі. Вона брала активну участь у громадській діяльності та працювала в українських жіночих організаціях. Особливу увагу приділяла допомозі українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також підтримці українських військових.



Ольга Басараб – українська громадська та політична діячка / Фото УІНП

Чому Ольга Басараб увійшла в історію?

Роль у Першій світовій війні

Ольга Басараб допомагала українцям під час Першої світової війни. Вона займалася благодійною діяльністю та надавала допомогу пораненим і полоненим українцям.

Вона була дипломаткою ще до того, як стала підпільницею

У 1918 – 1923 роках Басараб працювала в українських дипломатичних представництвах: була секретаркою українського посольства у Фінляндії, а згодом працювала у Відні. Вона також відвідувала Данію, Німеччину, Норвегію та Швецію.

Вміла перевозити секретні документи через кордони

За даними УІНП, під час поїздок Європою Басараб перевозила документи, вилучення яких могло стати підставою для звинувачення у шпигунстві. І робила це попри ризик арешту

Після війни долучилася до підпілля

Ольга Басараб була пов'язана з українським націоналістичним підпіллям і виконувала розвідувальні доручення. Саме через цю діяльність вона потрапила під нагляд польської поліції.

Вона була однією з перших жінок в українському військовому русі

Басараб була членкинею першої жіночої чоти Українських січових стрільців, а також однією із засновниць перших дівочих дружин "Пласту".

Померла після арешту у 1924 році

У лютому 1924 року Басараб заарештували у Львові. 13 лютого вона померла у в'язниці. Українська сторона заявляла про катування під час допитів, тоді як польська влада це заперечувала. Її смерть викликала значний резонанс і зробила Ольгу Басараб символом жертовності та незламності українського руху.