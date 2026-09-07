"24 Канал" расскажет, чем известна Ольга Басараб и почему она вошла в историю.

Кто такая Ольга Басараб?

Ольга Басараб родилась в селе Подгородье недалеко от Рогатина в Галичине. Происходила из крестьянской семьи, однако получила хорошее образование, что для девушки того времени было далеко не обычным явлением.

Образование Ольга получала во Львове. Она училась в Украинском институте для девушек, а впоследствии продолжила обучение в торговой школе. Она принимала активное участие в общественной деятельности и работала в украинских женских организациях. Особое внимание она уделяла помощи украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, а также поддержке украинских военных.



Ольга Басараб – украинская общественная и политическая деятельница / Фото УИНП

Почему Ольга Басараб вошла в историю?

Роль в Первой мировой войне

Ольга Басараб помогала украинцам во время Первой мировой войны. Она занималась благотворительной деятельностью и оказывала помощь раненым и пленным украинцам.

Она была дипломатом еще до того, как стала подпольщицей

В 1918–1923 годах Басараб работала в украинских дипломатических представительствах: была секретаршей украинского посольства в Финляндии, а впоследствии работала в Вене. Она также посещала Данию, Германию, Норвегию и Швецию.

Умела перевозить секретные документы через границы

По данным УИНП, во время поездок по Европе Басараб перевозила документы, изъятие которых могло стать основанием для обвинения в шпионаже. И делала это, несмотря на риск ареста

После войны присоединилась к подполью

Ольга Басараб была связана с украинским националистическим подпольем и выполняла разведывательные задания. Именно из-за этой деятельности она попала под наблюдение польской полиции.

Она была одной из первых женщин в украинском военном движении

Басараб была членом первого женского отряда Украинских сечевых стрелков, а также одной из основательниц первых девичьих дружин "Пласта".

Умерла после ареста в 1924 году

В феврале 1924 года Басараб арестовали во Львове. 13 февраля она скончалась в тюрьме. Украинская сторона заявляла о пытках во время допросов, тогда как польские власти это отрицали. Ее смерть вызвала значительный резонанс и сделала Ольгу Басараб символом самопожертвования и несокрушимости украинского движения.