Продавав успіх, тікаючи від кредиторів: велика брехня автора бестселерів Наполеона Гілла

Він навчив мільйони людей, як розбагатіти, але сам неодноразово тонув у боргах і переживав фінансові крахи. Наполеон Гілл, автор світового бестселера "Думай і багатій", стверджував, що відкрив секрет успіху завдяки особистим розмовам із найбагатшими людьми Америки. Однак його власна біографія виявилася сповненою скандалів, сумнівних історій і гучних провалів.

Як чоловік, який не міг забезпечити собі стабільного фінансового успіху, став гуру багатства для мільйонів – розкаже 24 Канал.

Як автор книги про багатство сам опинився в боргах?

Наполеон Гілл народився 26 жовтня 1883 року в американському штаті Вірджинія. Він починав як журналіст, але швидко захопився підприємництвом і пошуком універсального рецепта успіху. Його власна кар'єра, однак, була далекою від історії безперервних перемог.

Гілл засновував бізнеси, які згодом зазнавали краху. Серед них була автомобільна школа, діяльність якої супроводжували фінансові проблеми. Інші його підприємницькі проєкти також викликали претензії та звинувачення в недобросовісності. Парадокс полягав у тому, що людина з нестабільними фінансами дедалі впевненіше навчала інших, як заробляти статки.

Чи справді Наполеон Гілл знав секрет багатства Карнегі?

Гілл стверджував, що в 1908 році зустрівся з промисловим магнатом Ендрю Карнегі. Той нібито запропонував йому дослідити життя найуспішніших людей Америки та вивести універсальну формулу багатства. За словами письменника, він спілкувався з:

Генрі Фордом,

Томасом Едісоном,

іншими впливовими підприємцями.

Проте є проблема: незалежних документальних підтверджень знаменитої зустрічі з Карнегі дослідники не виявили. Це не доводить, що всі розмови Гілла з відомими людьми були вигаданими. Однак ставить під сумнів історію, на якій він побудував власний авторитет.



Наполеон Гілл написав книгу "Думай і багатій" / Фото Вікіпедія

Як Гілл перетворив мрію про багатство на бестселер?

У 1937 році вийшла книга "Думай і багатій", яка принесла Гіллу світову популярність. Її головна ідея була надзвичайно привабливою: успіх починається з чіткої мети, наполегливості та віри у власні можливості.

Гілл пропонував читачам не складні економічні розрахунки, а відчуття, що багатство доступне кожному, хто навчиться правильно мислити. І це спрацювало. Книга стала одним із найвідоміших мотиваційних бестселерів XX століття, а її ідеї згодом підхопили численні бізнес-тренери та автори літератури із саморозвитку.

У чому головний парадокс спадщини Наполеона Гілла?

Наполеон Гілл помер 1970 року, залишивши після себе суперечливу репутацію:

З одного боку – сумнівні епізоди біографії, фінансові невдачі та історії про знайомства з мільйонерами, які важко перевірити.

З іншого – книга, яка десятиліттями надихала читачів ставити цілі та діяти впевненіше. Водночас наукових підстав вважати позитивне мислення універсальним способом розбагатіти немає. Самої віри в успіх недостатньо без знань, ресурсів і конкретних дій.

Головний парадокс Гілла в тому, що людина, чий власний шлях до багатства був сповнений невдач, переконала мільйони читачів: успіх починається в голові.