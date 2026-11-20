Він командував фрегатом, але при дворі мав іти позаду дружини. Коли Єлизавета успадкувала трон, Філіп попрощався з морською кар'єрою, та найболючішою несподіванкою для нього стало рішення, яке стосувалося їхніх дітей. Саме тоді принц, за переказами, назвав себе "проклятою амебою".

Яку ціну заплатив принц Філіп за роки шлюбу з Єлизаветою II – розкаже 24 Канал.

Як принц опинився в ящику з-під апельсинів?

Уперше Філіп опинився на британському військовому кораблі ще немовлям. Коли його родина тікала з Греції, малого принца доправили на борт у ящику з-під апельсинів. У вигнанні батько віддалився від сім'ї, матір госпіталізували до психіатричної клініки, а Філіп жив то в інтернатах, то в родичів.

У 16 років він дізнався, що його старша сестра Сесілія загинула в авіакатастрофі. За два роки він вступив до військово-морського коледжу. На флоті, куди його колись доправили в імпровізованій колисці, Філіп зрештою отримав під своє командування корабель.

Єлизавета ІІ познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком влітку 1939 року, коли королівська родина відвідала військово-морський коледж у Дартмуті. 18-річному кадету Філіпу доручили супроводжувати 13-річну Єлизавету та її молодшу сестру Маргарет. Згодом Єлизавета й Філіп почали листуватися, а після війни оголосили про заручини. 20 листопада 1947 року вони повінчалися у Вестмінстерському абатстві. Незадовго до весілля Георг VI надав Філіпу титул герцога Единбурзького.

Пара повінчалася у Вестмінстерському абатстві / Фото Marie Claire

Чому Філіпа так зачепило рішення про прізвище?

На флоті Філіп звик командувати. Однак при дворі першість належала його дружині, й це відчувалося навіть у сімейних питаннях.

У 1952 році Єлизавета оголосила, що вона та її діти залишаються членами дому Віндзорів. Філіп, якому на той час уже довелося попрощатися з командуванням кораблем, нарікав, що він, мабуть, єдиний чоловік у країні, який не може передати дітям своє прізвище.

Через 8 років королева затвердила компроміс. Назва династії залишилася, а частина їхніх нащадків отримала прізвище Маунтбеттен-Віндзор.



Частина їхніх дітей отримала прізвище Маунтбеттен-Віндзор / Фото ВВС

Що Єлизавета сказала про нього після 50 років шлюбу?

Одним із перших великих завдань Філіпа при дворі стала підготовка коронації. Він очолив комісію, до якої BBC звернулася з пропозицією показати церемонію наживо. У 1953 році мільйони глядачів змогли побачити, як Єлизавета II приймає корону.

А через десятиліття, на їхньому золотому весіллі, королева публічно сказала про чоловіка те, що зазвичай залишалося за дверима палацу: він був її "силою й опорою". Після тієї промови вони прожили разом ще 23 роки – до смерті Філіпа у квітні 2021-го.