Залишився без прізвища і кар'єри: яку ціну заплатив принц Філіп за 73 роки шлюбу з Єлизаветою II
Він командував фрегатом, але при дворі мав іти позаду дружини. Коли Єлизавета успадкувала трон, Філіп попрощався з морською кар'єрою, та найболючішою несподіванкою для нього стало рішення, яке стосувалося їхніх дітей. Саме тоді принц, за переказами, назвав себе "проклятою амебою".
Яку ціну заплатив принц Філіп за роки шлюбу з Єлизаветою II – розкаже 24 Канал.
Як принц опинився в ящику з-під апельсинів?
Уперше Філіп опинився на британському військовому кораблі ще немовлям. Коли його родина тікала з Греції, малого принца доправили на борт у ящику з-під апельсинів. У вигнанні батько віддалився від сім'ї, матір госпіталізували до психіатричної клініки, а Філіп жив то в інтернатах, то в родичів.
У 16 років він дізнався, що його старша сестра Сесілія загинула в авіакатастрофі. За два роки він вступив до військово-морського коледжу. На флоті, куди його колись доправили в імпровізованій колисці, Філіп зрештою отримав під своє командування корабель.
Єлизавета ІІ познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком влітку 1939 року, коли королівська родина відвідала військово-морський коледж у Дартмуті. 18-річному кадету Філіпу доручили супроводжувати 13-річну Єлизавету та її молодшу сестру Маргарет.
Згодом Єлизавета й Філіп почали листуватися, а після війни оголосили про заручини. 20 листопада 1947 року вони повінчалися у Вестмінстерському абатстві. Незадовго до весілля Георг VI надав Філіпу титул герцога Единбурзького.
Чому Філіпа так зачепило рішення про прізвище?
На флоті Філіп звик командувати. Однак при дворі першість належала його дружині, й це відчувалося навіть у сімейних питаннях.
У 1952 році Єлизавета оголосила, що вона та її діти залишаються членами дому Віндзорів. Філіп, якому на той час уже довелося попрощатися з командуванням кораблем, нарікав, що він, мабуть, єдиний чоловік у країні, який не може передати дітям своє прізвище.
Через 8 років королева затвердила компроміс. Назва династії залишилася, а частина їхніх нащадків отримала прізвище Маунтбеттен-Віндзор.
Частина їхніх дітей отримала прізвище Маунтбеттен-Віндзор / Фото ВВС
Що Єлизавета сказала про нього після 50 років шлюбу?
Одним із перших великих завдань Філіпа при дворі стала підготовка коронації. Він очолив комісію, до якої BBC звернулася з пропозицією показати церемонію наживо. У 1953 році мільйони глядачів змогли побачити, як Єлизавета II приймає корону.
А через десятиліття, на їхньому золотому весіллі, королева публічно сказала про чоловіка те, що зазвичай залишалося за дверима палацу: він був її "силою й опорою". Після тієї промови вони прожили разом ще 23 роки – до смерті Філіпа у квітні 2021-го.