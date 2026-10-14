Вигадав стиль Old Money: як син бідних емігрантів змусив світову еліту носити свій одяг

Сьогодні Ralph Lauren асоціюється з американською аристократією, грою в поло, розкішними маєтками та естетикою Old Money – стилем, що імітує спадкове багатство. Однак за цим образом стоїть хлопець із робітничого району Бронкса, батьки якого емігрували з Пінська.

Ральф Ліфшиц не народився серед привілейованої еліти, але зумів створити власний світ розкоші й переконати мільйони людей захотіти в ньому жити. Як він перетворив мрію на модну імперію, – розкаже 24 Канал.

Чому Ральф Ліфшиц змінив прізвище?

Ральф Лорен народився 14 жовтня 1939 року в Бронксі, Нью-Йорк, у єврейській родині емігрантів із Пінська. Його батько заробляв на життя фарбуванням будинків, а родина не належала до заможних американців, стиль яких згодом став візитівкою дизайнера.

У школі Ральф зазнавав насмішок через прізвище Lifshitz, яке однокласники пов'язували з непристойним англійським словом. У 16 років він змінив його на Lauren. Майбутній дизайнер не мав профільної освіти у сфері моди:

він навчався бізнесу, але не закінчив коледж,

служив в армії,

працював продавцем.

Водночас його приваблювали стиль голлівудських акторів, класичний одяг і спосіб життя, який вони символізували: елегантність, заміські маєтки та відчуття належності до особливого світу.



У школі Ральф зазнавав насмішок через прізвище / Фото ВВС

Як усе почалося з однієї шухляди?

У 1967 році Ральф Лорен запустив власну лінію краваток під назвою Polo. Замість популярних тоді вузьких моделей він запропонував широкі краватки з незвичними тканинами та візерунками. Спочатку дизайнер зберігав товар в одній шухляді в офісі в Емпайр-Стейт-Білдінг і сам доставляв замовлення магазинам.

Один із найвідоміших епізодів його кар'єри пов'язаний з універмагом Bloomingdale's. Там хотіли продавати його краватки, але вимагали змінити їхній дизайн і прибрати ім'я Лорена з етикетки. Дизайнер відмовився поступатися власним баченням. Згодом універмаг погодився продавати краватки під маркою Polo, а в 1970 році там відкрився окремий бутик бренду.

Як він створив естетику американської еліти?

Лорен не обмежився краватками.

У 1968 році він представив чоловічу колекцію, а згодом розширив бренд жіночим одягом та аксесуарами.

У 1972 році з'явилася знаменита сорочка поло з вишитим гравцем на коні, яка стала символом марки.

Дизайнер поєднав британську класику, стиль студентів престижних американських університетів, естетику Старого Голлівуду й образи заміського життя. Його речі створювали враження, ніби їх носять покоління заможної родини. Так Ralph Lauren допоміг сформувати впізнаваний образ американської еліти. Водночас сам термін Old Money став популярним значно пізніше.



Як дизайнер створив естетику американської еліти / Фото AFP

Як мрія перетворилася на мільярдний бізнес?

Згодом Ralph Lauren перетворився з марки краваток на міжнародну компанію. До одягу додалися парфумерія, аксесуари та товари для дому. Успіх забезпечувало не лише виробництво речей, а й цілісний спосіб життя, який бренд пропонував покупцям.

Компанія вийшла на біржу в 1997 році й розширила присутність у багатьох країнах. Сьогодні вона також створює офіційний одяг для олімпійської та паралімпійської збірних США.

У чому секрет успіху Ральфа Лорена?

Лорен перетворив захоплення привілейованим життям на впізнаваний бренд. Покупці могли придбати не маєток чи членство в елітному клубі, а сорочку, светр або краватку, які асоціювалися з таким світом.

У цьому й полягає особливість Ralph Lauren: компанія продає не лише одяг, а й мрію про певний спосіб життя. Хлопець із Бронкса не просто наблизився до світу, яким захоплювався, – він створив його власну версію, яку згодом почали наслідувати в усьому світі.