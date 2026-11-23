Він подарував світові "Чарлі і шоколадну фабрику", хоча сам пережив авіакатастрофу в пустелі, працював на британську розвідку та допоміг тисячам дітей. Життя британського письменника Роальда Даля було не менш захопливе, ніж історії, які він писав.

Які трагічні події не лише змінили життя Роальда Даля, але й спонукали його до створення революційних винаходів, – розкаже 24 Канал.

Як авіакатастрофа в пустелі змінила його життя?

До того як стати відомим письменником, Даль був військовим льотчиком. Під час Другої світової війни він служив у Королівських повітряних силах Великої Британії та літав на винищувачах. Але у вересні 1940 року його кар'єра ледь не обірвалася: під час польоту над Північною Африкою літак розбився в пустелі.

Даль отримав важкі травми голови та спини, втратив притомність, а згодом зіткнувся з тривалими наслідками аварії. Його знайшли лише наступного ранку. Після лікування він повернувся до служби, однак через сильні головні болі та проблеми зі здоров'ям більше не міг безпечно літати.



Даль був військовим льотчиком / Фото warriors.fandom

У 1942 році Даля направили до Вашингтона на роботу при британському посольстві. Там він опинився в колі людей, які збирали інформацію для британської розвідки. Зокрема, працював у середовищі British Security Coordination, пов'язаному з MI6, де перетинався з Яном Флемінгом – майбутнім автором романів про Джеймса Бонда.

Завдання Даля полягало не в погонях чи перестрілках, як у шпигунських фільмах. Він:

використовував знайомства з впливовими американцями,

відвідував світські заходи,

передавав британцям відомості про настрої та плани політичних і ділових еліт.

Його робота мала допомогти Великій Британії краще розуміти позицію США та заручитися підтримкою союзника у війні.

Як трагедія із сином привела Даля до медичного винаходу?

У грудні 1960 року життя письменника змінилося через страшну аварію. Його чотиримісячного сина Тео, якого в дитячому візочку прогулювала няня в Нью-Йорку, збило таксі. Хлопчик отримав тяжкі травми голови, а згодом у нього розвинулася гідроцефалія – стан, за якого в мозку накопичується надмірна кількість спинномозкової рідини.

Лікарі встановили дитині спеціальний шунт, який мав відводити цю рідину. Але пристрій постійно забивався, тому Тео доводилося знову й знову переносити операції. Даль не хотів миритися з тим, що наявна технологія не може надійно допомогти його синові. Він звернувся до знайомого інженера Стенлі Вейда, який спеціалізувався на невеликих гідравлічних механізмах, а також залучив дитячого нейрохірурга Кеннета Тілла.



Як трагедія із сином привела Даля до медичного винаходу / Фото Вікіпедія

Разом вони почали працювати над конструкцією, яка б не забивалася так легко й могла ефективніше відводити рідину. Так з'явився клапан Вейда – Даля – Тілла (WDT). Його почали виробляти у 1962 році. У наступні роки пристрій використали приблизно для двох-трьох тисяч дітей у різних країнах, перш ніж його витіснили новіші технології. Сам Тео зрештою одужав настільки, що не потребував цього клапана.

А троє розробників домовилися не отримувати прибутку від винаходу. Для Даля це була не можливість заробити, а шанс допомогти іншим родинам уникнути випробувань, через які пройшла його власна.

Як шпигун і батько-винахідник став автором дитячих бестселерів?

Письменницький талант Даля проявився ще під час війни. Саме після авіакатастрофи він написав розповідь про пережите, яку зацікавлений у ній письменник К. С. Форестер допоміг опублікувати в американському журналі. Так розпочалася його літературна кар'єра.

Згодом Даль почав писати для дітей. У 1961 році вийшла "Джеймс і гігантський персик", а вже у 1964-му – "Чарлі і шоколадна фабрика". Пізніше з'явилися "Відьми", "Великий дружній велетень" та "Матильда". Його історії вирізнялися чорним гумором, несподіваними поворотами й героями, які не боялися протистояти жорстоким дорослим.

Особисті трагедії не оминули письменника й надалі. У 1962 році від кору померла його семирічна донька Олівія. Після цієї втрати Даль став активним прихильником вакцинації проти хвороби. Він не просто розповідав про власний досвід, а закликав батьків не нехтувати щепленнями.

Роальд Даль помер 23 листопада 1990 року в Оксфорді у віці 74 років. Його пам'ятають як автора книжок, які й досі читають діти в усьому світі. Та за казковими фабриками, дивакуватими героями й чарівними пригодами стояла людина, яка пережила війну, шпигунську роботу та важкі сімейні випробування. І залишила після себе не лише літературну спадщину, а й реальний внесок у розвиток дитячої нейрохірургії.