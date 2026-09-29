Женщина, стоящая за "отцом нации": почему история несправедливо забыла Марию Вояковскую

29 сентября исполняется годовщина со дня рождения Михаила Грушевского – историка, ученого, общественно-политического деятеля и одного из самых известных деятелей украинской истории. Однако рядом с ним на протяжении многих лет была женщина, у которой была своя профессиональная и общественная история.

Кем была Мария Вояковская, ставшая после замужества Грушевской, – расскажет 24 Канал.

Кем была Мария Вояковская?

Мария Сильвестривна Вояковская родилась 8 ноября 1868 года в селе Подгайчики на Тернопольщине в семье греко-католического священника. Она окончила Львовскую учительскую семинарию и работала учительницей. Во Львове Мария познакомилась с Михаилом Грушевским. В 1896 году они поженились, а через четыре года у супругов родилась дочь Екатерина.

Однако Мария Грушевская не ограничивалась ролью жены известного историка. Она была:

переводчицей,

общественной деятельницей,

активно участвовала в культурной жизни.

Ее переводы произведений Антона Чехова, Эмиля Золя, Ги де Мопассана, Иоганна Вольфганга Гете, Генрика Ибсена и других авторов публиковались в "Литературно-научном вестнике" и выходили отдельными изданиями. То есть Мария занималась литературой задолго до того, как стала известна именно как "жена Грушевского".



Кем была Мария Вояковская / Фото Музея Михаила Грушевского

Имела ли она отношение к украинскому движению?

В 1917 году Мария Грушевская была избрана в Украинскую Раду от общественных организаций Киева. Она также работала в комитете Украинского национального театра, была его казначеем и входила в организационную комиссию по созданию Украинской академии искусств. В 1919 году стала одной из основательниц Национальной Рады украинских женщин.

Как она поддерживала Грушевского?

Их жизнь была далеко не безоблачной. В 1915–1916 годах Мария вместе с мужем находилась в ссылке в Российской империи – в Симбирске, Казани и Москве. Впоследствии супруги эмигрировали из Украины, а в 1924 году вернулись в Киев.

Архивная переписка показывает, что Мария была постоянной участницей его повседневной жизни. В архиве сохранились письма Грушевского к жене, в частности письмо 1909 года, в котором он обсуждает с ней свои поездки и работу над изданием "Истории Украины-Руси".

Почему о ней известно гораздо меньше?

После возвращения в Киев Мария отошла от активной политической и общественной деятельности и сосредоточилась на семье. После смерти мужа в 1934 году она тяжело пережила утрату, а впоследствии столкнулась с репрессиями против дочери Екатерины.

Музей Михаила Грушевского описывает Марию как самодостаточную личность, талантливую переводчицу, театралку и активную участницу женского движения. В то же время ее жизнь долгое время оставалась в тени биографии мужа. История семьи Грушевских показывает: за фигурой большого историка стояла не просто его жена, а женщина со своей профессией, общественной деятельностью и непростой судьбой.