Ким була Марія Вояковська, яка після шлюбу стала Грушевською, – розкаже 24 Канал.

Ким була Марія Вояковська?

Марія Сильвестрівна Вояковська народилася 8 листопада 1868 року в селі Підгайчики на Тернопільщині в родині греко-католицького священника. Вона закінчила Львівську учительську семінарію та працювала педагогинею. У Львові Марія познайомилася з Михайлом Грушевським. У 1896 році вони одружилися, а через чотири роки у подружжя народилася донька Катерина.

Однак Марія Грушевська не обмежувалася роллю дружини відомого історика. Вона була:

перекладачкою,

громадською діячкою,

брала активну участь у культурному житті.

Її переклади творів Антона Чехова, Еміля Золя, Гі де Мопассана, Йоганна Вольфганга Гете, Генріка Ібсена та інших авторів публікувалися у "Літературно-науковому віснику" та виходили окремими виданнями. Тобто Марія працювала з літературою задовго до того, як стала відомою саме як "дружина Грушевського".



Ким була Марія Вояковська / Фото Музей Михайла Грушевського

Чи була вона причетна до українського руху?

У 1917 році Марію Грушевську обрали до Української Центральної Ради від громадських організацій Києва. Вона також працювала у комітеті Українського національного театру, була його скарбником та входила до організаційної комісії зі створення Української академії мистецтв. У 1919 році стала однією із засновниць Національної ради українських жінок.

Як вона підтримувала Грушевського?

Їхнє життя було далеко не безхмарним. У 1915 – 1916 роках Марія разом із чоловіком перебувала на засланні в Російській імперії – у Симбірську, Казані та Москві. Згодом подружжя емігрувало з України, а в 1924 році повернулося до Києва.

Архівне листування демонструє, що Марія була постійною учасницею його повсякденного життя. В архіві збереглися листи Грушевського до дружини, зокрема лист 1909 року, у якому він обговорює з нею свої поїздки та роботу над виданням "Історії України-Руси".

Чому про неї знають значно менше?

Після повернення до Києва Марія відійшла від активної політичної та громадської діяльності й зосередилася на родині. Після смерті чоловіка у 1934 році вона важко пережила втрату, а згодом зіткнулася з репресіями проти доньки Катерини.

Музей Михайла Грушевського описує Марію як самодостатню особистість, талановиту перекладачку, театралку та активну діячку жіночого руху. Водночас її життя довгий час залишалося в тіні біографії чоловіка. Історія родини Грушевських показує: за постаттю великого історика стояла не просто його дружина, а жінка зі своєю професією, громадською діяльністю та непростою долею.