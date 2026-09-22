Драко Малфой так не делал: какое необычное хобби выбрал Том Фелтон

Том Фелтон, который навсегда остался в памяти миллионов зрителей как Драко Малфой из "Гарри Поттера", 22 сентября отмечает день рождения. Актеру исполняется 39 лет. Но за образом слизеринца скрывается совсем другой человек – еще с детства у Фелтона было увлечение, которое сложно связать с магическим миром.

Как Том Фелтон стал Драко Малфоем – расскажет 24 Канал.

Что известно о Томе Фелтоне?

Том Фелтон родился 22 сентября 1987 года в Эпсоме, графство Суррей, в Англии. Он начал сниматься еще в детстве, а до большой роли в "Гарри Поттере" уже успел появиться в рекламе и фильмах "Заемщики" и "Анна и король".

Мировая известность пришла к нему после роли Драко Малфоя – ученика Слизерина и одного из главных соперников Гарри Поттера. Фелтон сыграл этого персонажа во всех восьми фильмах основной серии.

Интересно, что перед кастингом на роль Драко актер даже пробовался на роль самого Гарри Поттера. В результате создатели увидели в нем совсем другого персонажа.



Мировая популярность пришла к Тому Фелтону после роли Драко Малфоя / Фото Warner Bros.

Что Фелтон любил делать еще до "Гарри Поттера"?

Несмотря на голливудскую карьеру, звезда с детства увлекался природой и рыбалкой. В одном из ранних интервью Фелтон рассказывал, что начал интересоваться рыбалкой примерно в 11 лет. В подростковом возрасте он даже работал на рыбном хозяйстве в Доркинге: за деньги убирал территорию и ухаживал за рыболовным снаряжением.

Тогда же актер говорил, что мечтал в будущем иметь собственное рыбное хозяйство. А еще во время интервью для Scholastic его спросили о любимом виде спорта. Ответ оказался неожиданным – рыбалка. Тогда Фелтон рассказывал, что ходил ловить карпа на местное озеро.



Звезда с детства увлекался природой и рыбалкой / Фото Carp fishing magazine

Что он променял на волшебную палочку?

Увлечение было настолько серьезным, что Фелтон даже планировал после завершения работы над "Гарри Поттером" изучать управление рыбным хозяйством. Он также принимал участие в создании юношеского турнира по ловле карпа. Впрочем, впоследствии актер на некоторое время отошел от рыбалки.

В интервью 2009 года он объяснял, что отложил удочку на несколько лет, а больше внимания стал уделять гитаре и музыке. В то же время называл себя "деревенским парнем в душе" и говорил, что любит проводить время на природе.

Чем занимался после "Гарри Поттера"?

После завершения франшизы Фелтон не бросил актерскую карьеру. Он снимался в фильмах "Восстание планеты обезьян", "Воскресение Христа", "Мег" и других проектах. Также актер работал на телевидении – среди его ролей были персонажи сериалов "Флэш", "Оригиналы" и "The Super-Fan".

Фелтон также продолжил заниматься музыкой и в 2022 году выпустил мемуары "По вот сторону волшебной палочки. Магия и хаос моего взросления", в которых рассказал о детстве, работе над "Гарри Поттером" и жизни после завершения съемок.



Мемуары "По вот ту сторону волшебной палочки. Магия и хаос моего взросления" / Фото из соцсетей