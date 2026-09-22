Як Том Фелтон став Драко Мелфоєм – розкаже 24 Канал.

Що відомо про Тома Фелтона?

Том Фелтон народився 22 вересня 1987 року в Епсомі, графство Суррей, в Англії. Він почав зніматися ще в дитинстві, а до великої ролі у "Гаррі Поттері" вже встиг з'явитися в рекламі та фільмах "Позичальники" і "Анна та король".

Світова популярність прийшла до нього після ролі Драко Мелфоя – учня Слизерину та одного з головних суперників Гаррі Поттера. Фелтон зіграв цього персонажа в усіх восьми фільмах основної серії.

Цікаво, що до кастингу на роль Драко актор навіть пробувався на роль самого Гаррі Поттера. У результаті творці побачили в ньому зовсім іншого персонажа.



Світова популярність прийшла до Тома Фелтона після ролі Драко Мелфоя / Фото Warner Bros.

Що Фелтон любив робити ще до "Гаррі Поттера"?

Попри голлівудську кар'єру, зірка з дитинства був захоплений природою та риболовлею. В одному з ранніх інтерв'ю Фелтон розповідав, що почав цікавитися риболовлею приблизно у 11 років. У підлітковому віці він навіть працював на рибному господарстві в Доркінгу: за гроші прибирав територію та доглядав за рибальським спорядженням.

Тоді ж актор говорив, що мріяв у майбутньому мати власне рибне господарство. А ще під час інтерв'ю для Scholastic його запитали про улюблений вид спорту. Відповідь була несподіваною – риболовля. Тоді Фелтон розповідав, що ходив ловити коропа на місцеве озеро.



Зірка з дитинства був захоплений природою та риболовлею / Фото Carp fishing magazine

На що він проміняв чарівну паличку?

Захоплення було настільки серйозним, що Фелтон навіть планував після завершення роботи над "Гаррі Поттером" вивчати управління рибним господарством. Він також брав участь у створенні юнацького турніру з ловлі коропа. Втім, згодом актор на певний час відійшов від риболовлі.

В інтерв'ю 2009 року він пояснював, що вудку відклав на кілька років, а більше уваги почав приділяти гітарі та музиці. Водночас називав себе "сільським хлопцем у душі" та казав, що любить проводити час на природі.

Чим займався після "Гаррі Поттера"?

Після завершення франшизи Фелтон не залишив акторську кар'єру. Він з'являвся у фільмах "Повстання планети мавп", "Воскресіння Христа", "Мег" та інших проєктах. Також актор працював на телебаченні – серед його ролей були персонажі серіалів "Флеш", "Оригінали" та The Super-Fan.

Фелтон також продовжив займатися музикою та у 2022 році випустив мемуари "По той бік чарівної палички. Магія і хаос мого дорослішання", у яких розповів про дитинство, роботу над "Гаррі Поттером" та життя після завершення зйомок.



Мемуари "По той бік чарівної палички. Магія і хаос мого дорослішання" / Фото із соцмереж