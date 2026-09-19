Драматург или полицейский: неизвестная сторона жизни Ивана Карпенко-Карого

Иван Карпенко-Карый – одно из самых известных имен украинского театра и литературы. Автор пьес "Сто тысяч", "Хозяин" и "Мартин Боруля" оставил после себя огромное драматургическое наследие. Но до того, как его пьесы покорили украинскую сцену, он долгие годы работал чиновником и служил в полиции.

Что вы, возможно, не знали о Иване Карпенко-Каром – расскажет 24 Канал.

Кем был Иван Карпенко-Карый?

Иван Карпович Тобилевич родился 29 сентября 1845 года в селе Арсеновка в Херсонской области. Будущий драматург происходил из семьи Тобилевичей, которая подарила украинской культуре сразу нескольких выдающихся деятелей:

его братья Николай Садовский и Панас Саксаганский стали известными актерами,

а сестра Мария Садовская-Барилотти – актрисой и певицей.

В молодости Тобилевич выбрал государственную службу. Он работал в канцеляриях, а впоследствии занимал должность секретаря городской полиции в Елисаветграде (ныне Кропивницкий). Казалось бы, жизнь чиновника и творчество драматурга – совершенно разные миры.

Однако именно служебная работа дала будущему писателю возможность хорошо увидеть чиновничью среду, социальные конфликты, человеческую жадность и бюрократию.

Почему и как появился Карпенко-Карый?

На сцене и в литературе Тобилевич использовал псевдоним Иван Карпенко-Карый. Он соединил имя отца – Карпа Адамовича Тобилевича – и фамилию персонажа из пьесы Тараса Шевченко "Назар Стодоля". Под этим именем писатель и вошел в историю украинской драматургии.

Карпенко-Карий не просто наблюдал за обществом из кабинета. Он активно присоединился к украинскому театральному движению. Из-за своих общественных и культурных взглядов писатель попал под пристальное внимание властей.



Кем был Иван Карпенко-Карый / Фото "Украина молодая"

После Эмского указа 1876 года, который существенно ограничивал использование украинского языка в публичном пространстве, положение украинских деятелей культуры стало еще сложнее. В 1884 году Карпенко-Карого уволил с государственной службы и выслал из Елисаветграда. Он поселился на хуторе "Надежда", где занимался хозяйством и продолжал литературную деятельность.

Как чиновник стал классиком украинской драматургии?

Именно жизненные наблюдения в значительной степени стали материалом для его драматургии.

В комедии "Мартин Боруля" писатель высмеял стремление мелкого дворянина любой ценой получить дворянский статус.

В "Сто тысяч" он показал силу жажды обогащения, а в "Хозяине" – психологию человека, для которого накопление богатства становится смыслом жизни.

Его герои были знакомы тогдашнему обществу – чиновники, землевладельцы, крестьяне, предприниматели и обычные люди со своими амбициями и слабостями.

Что скрывалось за образом известного драматурга?

Карпенко-Карый был одним из создателей профессионального украинского театра. Вместе с братьями и другими актерами он работал в театральных коллективах, которые впоследствии стали основой знаменитого театра корифеев.

То есть его биография действительно напоминает сюжет с двумя совершенно разными ролями:

днем – чиновник и служащий,

а впоследствии – один из важнейших украинских драматургов XIX века.

И, пожалуй, самое интересное в этой истории то, что опыт первой жизни – чиновничьей – впоследствии превратился в материал для второй: литературной. Именно наблюдения за людьми и обществом помогли Карпенко-Карому создать произведения, которые остаются актуальными и сегодня.