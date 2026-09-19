Що ви могли не знати про Івана Карпенка-Карого – розкаже 24 Канал.

Ким був Іван Карпенко-Карий?

Іван Карпович Тобілевич народився 29 вересня 1845 року в селі Арсенівка на Херсонщині. Майбутній драматург походив із родини Тобілевичів, яка дала українській культурі одразу кількох визначних діячів:

його брати Микола Садовський і Панас Саксаганський стали відомими акторами,

а сестра Марія Садовська-Барілотті – акторкою та співачкою.

У молодості Тобілевич обрав державну службу. Він працював у канцеляріях та згодом обіймав посаду секретаря міської поліції в Єлисаветграді (нині Кропивницький). Здавалося б, життя чиновника і творчість драматурга – зовсім різні світи.

Проте саме службова робота дала майбутньому письменнику можливість добре побачити чиновницьке середовище, соціальні конфлікти, людську жадібність та бюрократію.

Чому та як з'явився Карпенко-Карий?

На сцені та в літературі Тобілевич використовував псевдонім Іван Карпенко-Карий. Він поєднав ім'я батька – Карпа Адамовича Тобілевича – та прізвище персонажа з п'єси Тараса Шевченка "Назар Стодоля". Під цим іменем письменник і увійшов в історію української драматургії.

Карпенко-Карий не просто спостерігав за суспільством із кабінету. Він активно долучився до українського театрального руху. Через свої громадські та культурні погляди письменник потрапив під нагляд влади.



Ким був Іван Карпенко-Карий / Фото "Україна молода"

Після Емського указу 1876 року, який суттєво обмежував використання української мови в публічному просторі, становище українських діячів культури стало ще складнішим. У 1884 році Карпенка-Карого звільнили з державної служби та вислали з Єлисаветграда. Він оселився на хуторі Надія, де займався господарством і продовжував літературну роботу.

Як чиновник став класиком української драматургії?

Саме життєві спостереження значною мірою стали матеріалом для його драматургії.

У комедії "Мартин Боруля" письменник висміяв прагнення дрібного дворянина будь-що отримати дворянський статус.

У "Сто тисяч" показав силу жадоби до збагачення, а в "Хазяїні" – психологію людини, для якої накопичення багатства стає сенсом життя.

Його герої були впізнаваними для тогочасного суспільства – чиновники, землевласники, селяни, підприємці та звичайні люди зі своїми амбіціями й слабкостями.

Що приховувалося за образом відомого драматурга?

Карпенко-Карий був одним із творців професійного українського театру. Разом із братами та іншими акторами він працював у театральних колективах, які згодом стали основою знаменитого театру корифеїв.

Тобто його біографія справді нагадує сюжет із двома абсолютно різними ролями:

вдень – чиновник і службовець,

а згодом – один із найважливіших українських драматургів XIX століття.

І, мабуть, найцікавіше в цій історії те, що досвід першого життя – чиновницького – згодом перетворився на матеріал для другого: літературного. Саме спостереження за людьми та суспільством допомогли Карпенку-Карому створити твори, які залишаються актуальними й сьогодні.