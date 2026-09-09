Не Джобс и не Кук: история успеха Джона Тернуса и почему он – будущее Apple

В 2026 году Кремниевая долина стала свидетелем тектонического сдвига, который, впрочем, произошел без лишнего шума, обычно присущего технологической индустрии. Тим Кук, человек, который за пятнадцать лет превратил Apple из инновационной лаборатории Стива Джобса в глобального финансового левиафана с капитализацией в триллионы долларов, передал должность генерального директора своему преемнику.

Новым генеральным директором (CEO) Apple стал Джон Тернус, который 9 сентября проведет свою первую презентацию продуктов Apple. Для широкой публики это имя могло показаться не таким громким, как имена Крейга Федериги или Фила Шиллера, однако для инсайдеров индустрии, аналитиков Уолл-стрит и самих сотрудников Apple этот выбор был не просто логичным – он был единственно правильным. История успеха Джона Тернуса – это отнюдь не классическая голливудская сказка о бунтаре-визионере, который бросает вызов системе. Это глубокая, методичная и увлекательная хроника того, как безупречная инженерная компетенция, умноженная на эмоциональный интеллект и стратегическое видение, способна привести человека на вершину мирового бизнеса.

От законов термодинамики до философии дизайна

Чтобы понять, как мыслит новый руководитель Apple, стоит взглянуть на его академическое прошлое. В 1997 году Джон Тернус окончил Пенсильванский университет (University of Pennsylvania), получив степень бакалавра по машиностроению (Mechanical Engineering). В мире, где большинство технологических лидеров являются выпускниками факультетов программирования (Computer Science) или бизнес-администрирования (MBA), образовательный фон Тернуса является чрезвычайно показательным. Машиностроение – это наука о суровой физической реальности. Это понимание того, как материалы реагируют на нагрузку, как рассеивается тепло в замкнутом пространстве, как микроскопические компоненты взаимодействуют в трехмерной среде. Именно это глубокое понимание физических ограничений и возможностей впоследствии станет его главным козырем в компании, которая создает самую желанную потребительскую электронику в мире.

Тернус присоединился к Apple в 2001 году – в знаменательный год, когда мир увидел первый iPod. Это было время, когда компания только начинала свой стремительный путь к статусу глобального культурного феномена. В те годы отдел аппаратного обеспечения работал в густой тени гения промышленного дизайна Джона Айва. Культура Apple начала 2000-х диктовала жесткое, почти догматическое правило: дизайн – первичен, инженерия – вторична. Инженеры должны были находить способ втиснуть компоненты в изящные формы, которые рисовал Айв, часто жертвуя эффективностью охлаждения, ремонтопригодностью или даже элементарным здравым смыслом. Тернус, начав с должности рядового инженера в команде по разработке внешних дисплеев, быстро понял правила этой сложной игры. Он не вступал в открытые конфликты с дизайнерами, а искал элегантные технические компромиссы, которые позволяли бы воплощать их видение без критической потери функциональности.



Тернус присоединился к Apple в тот момент, когда инженерам пришлось оставаться в тени дизайнера Джона Айва / Фото EPA

Испытание кризисом: уроки Mac Pro и эволюция лидера

Настоящий взлет Теннуса по карьерной лестнице начался в 2013 году, когда он занял должность вице-президента по аппаратному обеспечению (Vice President of Hardware Engineering). Именно на этот период приходится один из самых сложных и поучительных эпизодов в истории современного Mac – выпуск Mac Pro 2013 года, известного в народе как "мусорное ведро" (trashcan) из-за его цилиндрической формы. Этот компьютер стал абсолютным триумфом минималистичного дизайна, но в то же время – катастрофой с точки зрения термодинамики и возможности дальнейшей модернизации. Компания загнала себя в "тепловой угол", сделав ставку на архитектуру с двумя графическими процессорами, в то время как вся индустрия стремительно пошла по пути одного мощного GPU. Форм-фактор не позволял рассеивать тепло от новых, более горячих видеокарт.

Когда в 2017 году руководство Apple сделало беспрецедентный для своей закрытой культуры шаг, пригласив группу технологических журналистов, чтобы публично признать ошибку с Mac Pro, Тернус стал ключевой фигурой, которой поручили исправить эту ситуацию. Он возглавил разработку совершенно нового Mac Pro (выпущенного в 2019 году), который вернулся к классической модульной архитектуре, обеспечив безупречное охлаждение и безграничные возможности для профессионалов Голливуда и звукозаписывающих студий. Этот эпизод стал определяющим для репутации Тернуса внутри компании. Он доказал, что способен отбросить корпоративное эго, признавать ошибки, внимательно прислушиваться к самым взыскательным пользователям и руководить сложными многолетними проектами, возвращая доверие аудитории.

Архитектор революции: эпоха Apple Silicon и синергия компонентов

Однако настоящим магнум опусом Джона Тернуса, окончательно закрепившим за ним статус будущего генерального директора, стал исторический переход компьютеров Mac на собственные процессоры – Apple Silicon. Этот процесс, официально анонсированный в 2020 году, стал важнейшей технологической трансформацией компании с момента перехода на процессоры Intel в 2006 году. Отказ от чипов стороннего производителя требовал колоссальной, почти ювелирной координации между командами разработчиков микропроцессоров (которыми руководил Джонни Сроуджи), разработчиками операционной системы macOS и инженерами по аппаратному обеспечению, которых возглавлял Тернус.

В 2021 году Тернус официально стал старшим вице-президентом по аппаратному обеспечению (Senior Vice President of Hardware Engineering), войдя в узкий круг топ-менеджеров (Executive Team), подотчетных непосредственно Тиму Куку. Под его руководством мир увидел устройства на базе чипов серии M. Тернус изменил саму философию создания компьютеров Mac. Вместо того чтобы подстраивать дизайн под нагревающиеся и энергоемкие процессоры, его команда теперь создавала устройства в абсолютной синергии с кремнием. Результатом стали MacBook Air без единого вентилятора, невероятно мощные MacBook Pro с рекордной автономностью, которая разгромила конкурентов на базе Windows, и совершенно новый класс настольных компьютеров – Mac Studio.



Переход Apple на собственные процессоры стал историческим для компании / Фото Apple

Во время традиционных презентаций Apple Тернус всегда выделялся на фоне других спикеров. В нем никогда не было театрального пафоса, заученной напускности или чрезмерной гиперболизации, которой часто грешат маркетологи. Его стиль – это спокойная, аргументированная, почти академическая уверенность человека, который досконально знает каждый миллиметр, каждый винтик устройства, о котором говорит. Эта аутентичность вызывала глубокое доверие как у потребителей, так и у прагматичных инвесторов с Уолл-стрит.

Эра пространства, экология и вызовы 2026 года

Помимо линейки Mac, Тернус курировал разработку аппаратного обеспечения для iPad, iPhone и чрезвычайно прибыльной категории гаджетов – AirPods и Apple Watch. Но самым сложным инженерным вызовом в его карьере стала гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro. Создание устройства, которое требовало размещения вычислительной мощности уровня настольного компьютера, двух дисплеев со сверхвысоким разрешением, десятков камер и датчиков в компактном корпусе на лице человека, стало апогеем его инженерного опыта. Решение проблем с весом, теплоотводом и эргономикой легло именно на плечи команды Тернуса. И хотя первое поколение Vision Pro, выпущенное в 2024 году, было скорее дорогостоящим "компьютером для разработчиков и энтузиастов", именно Тернус заложил прочный аппаратный фундамент для массовых итераций пространственных компьютеров, которые начали завоевывать рынок ближе к 2026 году.

Когда в 2026 году Рада директоров Apple утвердила Джона Тернуса на посту генерального директора, это было решение, продиктованное суровыми требованиями нового времени. Тим Кук был непревзойденным гением операционной деятельности и логистики. Он провел компанию через турбулентность торговых войн между США и Китаем, глобальную пандемию и дефицит полупроводников. Однако в 2026 году перед компанией встали принципиально новые вызовы. Эпоха экспоненциального роста рынка смартфонов окончательно завершилась – iPhone стал зрелым продуктом. Зато искусственный интеллект – Apple Intelligence – требовал глубокой интеграции на уровне "железо-софт" для локальной обработки данных без ущерба для конфиденциальности, а пространственные вычисления нуждались в дальнейшей радикальной миниатюризации.

Почему именно Тернус стал генеральным директором Apple?

Анализируя этот исторический выбор, международные эксперты по менеджменту и аналитики Bloomberg отмечают несколько ключевых факторов, которые сделали Тернуса безальтернативным кандидатом.

Во-первых, возраст. В 2026 году Тернусу будет чуть за пятьдесят. Это позволяет ему руководить компанией как минимум следующее десятилетие, обеспечивая ту самую стабильность и предсказуемость, которые так ценят институциональные инвесторы.

Во-вторых, его универсальность и авторитет внутри коллектива. В отличие от Джеффа Уильямса (главного операционного директора), который был слишком похож на Кука по профилю и возрасту, или Крейга Федериги, который сосредоточивался исключительно на программном обеспечении, Тернус олицетворяет саму суть Apple – создание совершенных физических продуктов.



Джон Тернус – новый генеральный директор Apple / Фото AP

Инсайдеры компании описывают Тернуса как руководителя, умеющего добиваться консенсуса. У него нет репутации жесткого диктатора, которой славился Стив Джобс, но в то же время он не допускает компромиссов в вопросах качества. Его подход к управлению – это делегирование полномочий экспертам и создание условий, при которых инженеры могут работать на пределе законов физики.

Тернус возглавил компанию в момент ее наибольшего могущества, но и наибольшей ответственности. Его задача на посту генерального директора в 2026 году – это не просто поддержание финансового статус-кво. Это завершение масштабной диверсификации цепочек поставок (перенос значительной части производства iPhone и iPad из Китая в Индию и Вьетнам – процесс, который он активно курировал еще на посту старшего вице-президента). Это внедрение новых экологических стандартов для достижения амбициозной цели "Apple 2030" (полной углеродной нейтральности всей цепочки поставок и жизненного цикла продуктов). И, самое главное, это вывод на рынок новых форм-факторов устройств, которые определят следующие двадцать лет развития потребительских технологий.

Джон Тернус проведет презентацию Apple 9 сентября в 20:00 по киевскому времени: смотрите видео

История Джона Тернуса – это убедительный триумф компетентности над мимолетным хайпом. Это доказательство того, что в эпоху громких стартапов, виртуальных метавселенных и эксцентричных миллиардеров самой успешной компанией мира может руководить человек, который просто лучше всех знает, как правильно спроектировать и собрать чрезвычайно сложный механизм. Он не пытается копировать харизму Стива Джобса или операционную хладнокровность Тима Кука. Он остается Джоном Тернусом – блестящим инженером-машиностроителем, который когда-то пришел в Купертино, чтобы создавать мониторы, а теперь конструирует будущее всего технологического мира.