"Энеиду" имел даже Наполеон: в чем заключается феномен Ивана Котляревского

9 сентября – день рождения Ивана Котляревского, писателя, которого называют родоначальником новой украинской литературы. Его "Энеида" стала одним из самых известных произведений украинской культуры и изменила представление о том, какой может быть украинская литература.

24 Канал расскажет, кем был Иван Котляревский и почему его "Энеида" вошла в историю.

Как античный Эней стал украинским казаком?

Котляревский взял за основу поэму древнеримского автора Вергилия, но полностью переосмыслил ее. Его Эней – уже не античный герой, а отважный казак, а троянцы напоминают запорожцев. Античные боги обрели черты людей того времени, а сюжет наполнился украинскими реалиями.

На страницах "Энеиды" оживают народные гуляния, блюда, одежда, обычаи, шутки и быт. Именно поэтому произведение называют своеобразной энциклопедией украинской жизни конца XVIII века.

Почему язык "Энеиды" стал революционным?

Наибольшее значение поэмы – в ее языке. Котляревский написал большое художественное произведение на живом украинском языке, на котором разговаривали обычные люди. До него украинский язык уже существовал в письменной традиции, однако "Энеида" стала знаковым произведением новой украинской литературы.

Котляревский доказал: на украинском языке можно писать не только о быте, но и о героях, истории, обществе и человеческих характерах.



"Энеида" Котляревского "заговорила" более чем на десяти языках / Фото book24.ua

Интересно, что в 1798 году первые три части "Энеиды" напечатали в Петербурге без ведома Котляревского. Рукопись получил Максим Парпура и за свой счет издал поэму. Несмотря на эту историю, книга быстро стала популярной. Ее читали, переписывали и обсуждали, а впоследствии Котляревский продолжил работу над произведением.

Неужели "Энеида" действительно принадлежала Наполеону?

Это одна из самых интересных историй, связанных с поэмой. Украинские источники упоминают, что экземпляр "Энеиды" находился в библиотеке Наполеона Бонапарта. Правда, достоверных доказательств того, что сам Наполеон читал поэму или лично взял ее из Москвы, нет.

Несмотря на это, Котляревский сделал гораздо больше, чем просто создал веселую пародию на античную поэму. Он показал украинцев героями собственного литературного мира, а живой народный язык превратил в мощный инструмент литературы. Именно поэтому спустя более 200 лет "Энеида" остается актуальной – как памятник украинского юмора, культуры и начало новой литературной традиции.