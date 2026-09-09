24 Канал розкаже, ким був Іван Котляревський та чому його "Енеїда" увійшла в історію.

Як античний Еней став українським козаком?

Котляревський узяв за основу поему давньоримського автора Вергілія, але повністю переосмислив її. Його Еней – уже не античний герой, а завзятий козак, а троянці нагадують запорожців. Античні боги отримали риси тогочасних людей, а сюжет наповнився українськими реаліями.

На сторінках "Енеїди" оживають народні гуляння, страви, одяг, звичаї, жарти та побут. Саме тому твір називають своєрідною енциклопедією українського життя кінця XVIII століття.

Чому мова "Енеїди" стала революційною?

Найбільше значення поеми – у її мові. Котляревський написав великий художній твір живою українською мовою, якою розмовляли звичайні люди. До нього українська мова вже існувала в писемній традиції, однак "Енеїда" стала знаковим твором нової української літератури.

Котляревський довів: українською можна писати не лише про побут, а й про героїв, історію, суспільство та людські характери.



"Енеїда" Котляревського "заговорила" більш як десятьма мовами / Фото book24.ua

Цікаво, що у 1798 році перші три частини "Енеїди" надрукували в Петербурзі без відома Котляревського. Рукопис отримав Максим Парпура і власним коштом видав поему. Попри цю історію, книжка швидко стала популярною. Її читали, переписували та обговорювали, а згодом Котляревський продовжив роботу над твором.

Невже "Енеїду" справді мав Наполеон?

Це одна з найцікавіших історій навколо поеми. Українські джерела згадують, що примірник "Енеїди" був у бібліотеці Наполеона Бонапарта. Щоправда, достовірних доказів того, що сам Наполеон читав поему або особисто забрав її з Москви, немає.

Попри це Котляревський зробив значно більше, ніж просто створив веселу пародію на античну поему. Він показав українців героями власного літературного світу, а живу народну мову перетворив на потужний інструмент літератури. Саме тому через понад 200 років "Енеїда" залишається актуальною – як пам'ятка українського гумору, культури та початок нової літературної традиції.