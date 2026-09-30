От первой Библии до нищеты: как Гутенберг стал жертвой рейдеров XV столетия

В середине XV века Иоганн Гутенберг совершил революцию, навсегда изменившую книгопечатание. Его Библия стала первым большим печатным изданием в Западной Европе, однако сам изобретатель не смог превратить успех в богатство.

Однако из-за долгов он утратил контроль над типографией и оборудованием, а последние годы жизни провел вдали от славы, которую принес его изобретение. Как случилось, что создатель революционной технологии оказался в финансовом затруднении – рассказывает 24 Канал.

Когда появилась Библия Гутенберга?

Распространенная дата – 1452 год – требует уточнения. Историки считают, что знаменитая 42-строчная Библия была напечатана в Майнце примерно в 1454 – 1455 годах, а ее печать, вероятно, завершилась в конце 1455 года. Около 180 экземпляров было изготовлено на бумаге и пергамене.

Это была латинская Библия, известная как Библия Гутенберга или 42-строчная Библия. Ее страницы создавались с помощью подвижных металлических букв – технологии, которая позволила значительно ускорить изготовление одинаковых текстов.

Как изобретатель оказался в долгах?

Создание типографии требовало огромных для того времени инвестиций. Около 1450 года Гутенберг одолжил у состоятельного майнцского финансиста Иоганна Фуста 800 гульденов, а впоследствии получил еще один заем. Фуст стал его деловым партнером. Однако масштабный проект по печати Библии был дорогостоящим, а возврат вложенных средств требовал времени. В 1455 году Фуст подал на Гутенберга в суд, требуя возврата денег и процентов.



Как Иоганн Гутенберг совершил революцию в книгопечатании / Фото Википедия

Действительно ли Фуст "отнял" типографию?

В 1455 году Фуст подал на Гутенберга в суд из-за долгов. В результате он получил контроль над частью имущества и оборудования типографии и вместе с Петером Шеффером продолжил издательское дело. Поэтому называть это "рейдерским захватом" можно лишь как современную аналогию – исторически это был судебный спор между кредитором и должником.

Чем закончилась история Гутенберга?

После разрыва с Фустом Гутенберг продолжил работать и основал другую мастерскую. Однако финансового успеха, соизмеримого с историческим значением его изобретения, он не добился. В 1465 году архиепископ Майнца предоставил Гутенбергу пожизненную пенсию и привилегии, что обеспечило ему определенную материальную поддержку. Он умер в 1468 году.

А книгопечатание тем временем стремительно распространялось по Европе. Технология, которую Гутенберг помог превратить в практический инструмент массового книгопечатания, стала одним из важнейших изменений в истории европейской культуры.