Мужчины как инвестиции в империю: кого любила Коко Шанель и благодаря кому стала известной

Коко Шанель вошла в историю как женщина, изменившая моду XX века. Однако ее путь к собственной империи был тесно переплетен с романами с богатыми и влиятельными мужчинами. Среди них были французские аристократы, британский герцог, русский князь и даже немецкий офицер разведки.

Кем они были и какую роль сыграли в жизни Шанель – расскажет 24 Канал.

Кто открыл Шанель двери в высший свет?

В начале XX века Шанель познакомилась с Этьеном Бальсаном – офицером кавалерии и наследником состоятельной семьи. Несколько лет она жила в его поместье, где познакомилась с французской аристократией и начала создавать шляпки.

Именно там Шанель получила первую возможность показать свои изделия состоятельной публике. Впоследствии в ее жизни появился Артур "Бой" Кейпел – английский предприниматель и игрок в поло.

Кто профинансировал первые магазины Chanel?

Кейпел поверил в талант Шанель и профинансировал открытие ее первых магазинов – в Довиле и Биаррице. Благодаря этому она смогла превратить работу с шляпками в полноценный бизнес. Кейпел оставался ей близким человеком на протяжении многих лет, хотя впоследствии женился на другой женщине.

В 1919 году он погиб в автомобильной аварии. Прямого подтверждения того, что именно Кейпел вдохновил Шанель на создание знаменитого "маленького черного платья", нет. В то же время его спортивный, мужской стиль, вероятно, повлиял на ее общее видение моды.



Кто профинансировал первые магазины Chanel / Фото Википедия

Как русский князь привел Шанель к Chanel №5?

В начале 1920-х годов Шанель имела роман с великим князем Дмитрием Романовым. Именно он познакомил ее с Эрнестом Бо – парфюмером, ранее работавшим при российском императорском дворе. В 1921 году Бо создал для Шанель несколько образцов аромата.

Она выбрала пятый и назвала его Chanel №5. Таким образом, сам парфюм создал Эрнест Бо, а Дмитрий Павлович сыграл роль посредника, познакомив их.

Что Шанель позаимствовала у британского герцога?

В середине 1920-х годов Шанель завела роман с Хью Гросвенором, 2-м герцогом Вестминстерским – одним из самых богатых людей Великобритании. Их отношения длились около десяти лет. Шанель много времени проводила в британской аристократической среде, увлекалась верховой ездой и загородным образом жизни.

Именно тогда в ее коллекциях заметное место занял твид – традиционная ткань британской мужской одежды. Впоследствии твидовые жакеты и костюмы стали одной из визитных карточек Chanel. Герцог также подарил Шанель дом в Лондоне и земельный участок на Лазурном берегу.



Кого любила Коко Шанель / Фото Википедия

Почему роман с немецким офицером стал скандалом?

Во время Второй мировой войны Шанель имела отношения с Гансом Гюнтером фон Динклаге – немецким офицером и сотрудником разведки. После войны эта связь стала одной из самых противоречивых страниц ее биографии.

Помимо личных отношений, Шанель пыталась использовать свои связи с немецкими чиновниками в деловых целях. В частности, она стремилась получить контроль над парфюмерным бизнесом, связанным с Chanel №5.

Ее партнерами были братья Вертхаймеры – еврейские предприниматели. Шанель воспользовалась нацистскими законами об "ариизации" предприятий, пытаясь вернуть себе контроль над компанией. Однако Вертаймеры заранее передали активы под контроль нееврейского бизнесмена, а после войны восстановили свои права на бизнес.

Так благодаря кому Шанель стала известной?

В разные периоды мужчины, находившиеся рядом с Шанель, давали ей деньги, знакомства, доступ к аристократической среде или новые источники вдохновения. Бальзан помог ей войти в мир французской элиты, Кейпел профинансировал первые магазины, Дмитрий Павлович познакомил с создателем Chanel №5, а герцог Вестминстерский стал одним из источников ее увлечения британским стилем.

Но превратить эти возможности в международную империю смогла именно Шанель. Ее романы стали частью истории бренда, но главным ее капиталом в конечном итоге оказались не мужчины, а собственное имя.