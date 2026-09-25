Ким вони були та яку роль відіграли в житті Шанель – розкаже 24 Канал.

Хто відкрив Шанель двері у вищий світ?

На початку XX століття Шанель познайомилася з Етьєном Бальсаном – офіцером кавалерії та спадкоємцем заможної родини. Кілька років вона жила в його маєтку, де познайомилася з французькою аристократією та почала створювати капелюшки.

Саме там Шанель отримала першу можливість показати свої вироби заможній публіці. Згодом у її житті з'явився Артур "Бой" Кейпел – англійський підприємець і гравець у поло.

Хто профінансував перші магазини Chanel?

Кейпел повірив у талант Шанель і профінансував відкриття її перших магазинів – у Довілі та Біарриці. Завдяки цьому вона змогла перетворити роботу з капелюшками на повноцінний бізнес. Кейпел залишався її близькою людиною протягом багатьох років, хоча згодом одружився з іншою жінкою.

У 1919 році він загинув в автомобільній аварії. Прямого підтвердження, що саме Кейпел надихнув Шанель на знамениту "маленьку чорну сукню", немає. Водночас його спортивний, чоловічий стиль, імовірно, вплинув на її загальне бачення моди.



Хто профінансував перші магазини Chanel / Фото Вікіпедія

Як російський князь привів Шанель до Chanel №5?

На початку 1920-х років Шанель мала роман із великим князем Дмитром Романовим. Саме він познайомив її з Ернестом Бо – парфумером, який раніше працював при російському імператорському дворі. У 1921 році Бо створив для Шанель кілька зразків аромату.

Вона обрала п'ятий і назвала його Chanel №5. Тож сам парфум створив Ернест Бо, а Дмитро Павлович відіграв роль посередника, познайомивши їх.

Що Шанель запозичила у британського герцога?

У середині 1920-х років Шанель почала роман із Х'ю Гросвенором, 2-м герцогом Вестмінстерським – одним із найбагатших людей Великої Британії. Їхні стосунки тривали близько десяти років. Шанель багато часу проводила у британському аристократичному середовищі, захоплювалася верховою їздою та заміським стилем життя.

Саме тоді в її колекціях помітне місце посів твід – традиційна тканина британського чоловічого одягу. Згодом твідові жакети та костюми стали однією з візитівок Chanel. Герцог також подарував Шанель будинок у Лондоні та земельну ділянку на Лазурному узбережжі.



Кого кохала Коко Шанель / Фото Вікіпедія

Чому роман із німецьким офіцером став скандалом?

Під час Другої світової війни Шанель мала стосунки з Гансом Гюнтером фон Дінклаге – німецьким офіцером і співробітником розвідки. Після війни цей зв'язок став однією з найбільш суперечливих сторінок її біографії.

Окрім особистих стосунків, Шанель намагалася використати свої зв'язки з німецькими чиновниками у бізнесових цілях. Зокрема, вона прагнула отримати контроль над парфумерним бізнесом, пов'язаним із Chanel №5.

Її партнерами були брати Вертхаймери – єврейські підприємці. Шанель скористалася нацистськими законами про "аріїзацію" підприємств, намагаючись повернути собі контроль над компанією. Однак Вертхаймери заздалегідь передали активи під контроль неєврейського бізнесмена, а після війни відновили свої права на бізнес.

То завдяки кому Шанель стала відомою?

У різні періоди чоловіки поруч із Шанель давали їй гроші, знайомства, доступ до аристократичного середовища або нові джерела натхнення. Бальсан допоміг їй увійти у світ французької еліти, Кейпел профінансував перші магазини, Дмитро Павлович познайомив із творцем Chanel №5, а герцог Вестмінстерський став одним із джерел її захоплення британським стилем.

Але перетворити ці можливості на міжнародну імперію змогла саме Шанель. Її романи стали частиною історії бренду, але головним її капіталом зрештою виявилися не чоловіки, а власне ім'я.