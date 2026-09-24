Почему Галилея отлучили от церкви: как конфликт науки и веры изменил историю

В XVII веке итальянский астроном Галилео Галилей оказался в центре одного из самых известных конфликтов между наукой и Церковью. Ученый поддерживал гелиоцентрическую модель, согласно которой Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Эта позиция противоречила распространенному в то время представлению о строении Вселенной и стала причиной его суда в Риме.

Что именно произошло с Галилеем и почему его взгляды вызвали такое сопротивление – рассказывает 24 Канал.

Что утверждал Галилей?

В начале XVII века Галилей поддержал идеи польского астронома Николая Коперника, который еще в XVI веке предложил гелиоцентрическую модель мира. Она предполагала, что в центре известной тогда планетной системы находится Солнце, а Земля движется вокруг него.

Свои наблюдения с помощью телескопа Галилей считал важными аргументами в пользу новой модели. Он наблюдал, в частности, фазы Венеры и спутники Юпитера – явления, которые не вписывались в простую картину традиционной геоцентрической системы. Однако в то время вопрос о строении Вселенной касался не только науки. Он пересекался с тогдашним толкованием Священного Писания.



Гелиоцентрическая модель мира / Фото из Википедии

Почему его взгляды стали проблемой для Церкви?

В XVII веке геоцентрическая модель была широко принята в европейской культуре. Часть богословов считала, что некоторые библейские отрывки можно понимать как подтверждающие неподвижность Земли. Именно это противостояние интерпретаций стало одной из ключевых причин конфликта.

В 1992 году Иоанн Павел II, выступая перед Папской академией наук, признал сложность тогдашней ситуации. Он отметил, что богословы того времени связывали свое понимание физического мира с буквальным прочтением отдельных библейских текстов. В то же время папа подчеркнул, что Библия не ставит своей целью описывать детали физического устройства мира.

В 1616 году Галилея призвали не поддерживать и не защищать гелиоцентрическое учение как физически доказанную истину. Однако спустя несколько лет он опубликовал труд "Диалог о двух главных системах мира", в котором сравнивал геоцентрическую и гелиоцентрическую модели.

В 1633 году его вызвали в Рим и судили инквизиционным трибуналом. Галилея признали "сильно подозреваемым в ереси", заставили отречься от положений, противоречащих официальной позиции, а остаток жизни он провел под домашним арестом.



Галилея заставили отречься от положений, противоречащих официальной позиции церкви / Фото Википедия

Действительно ли Церковь навсегда запретила гелиоцентризм?

История оказалась сложнее. В своей речи 1992 года Иоанн Павел II отметил, что решение 1633 года не было окончательным в том смысле, что дискуссия вокруг этого вопроса продолжалась. По данным Ватикана, окончательное завершение спора связывают с 1820 годом, когда канонику Джузеппе Сеттеле было дано разрешение на публикацию труда, поддерживающего гелиоцентрическую систему.

В 1979 году Иоанн Павел II призвал богословов, ученых и историков более глубоко исследовать "дело Галилея". В 1981 году для этого была создана специальная комиссия, которая более десяти лет изучала исторические, научные, богословские и юридические аспекты конфликта.

Спустя 359 лет Ватикан признал ошибки в деле Галилея. Иоанн Павел II заявил, что история Галилея стала следствием сложного недоразумения между научным подходом и тогдашним толкованием Священного Писания.