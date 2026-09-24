Що саме сталося з Галілеєм і чому його погляди викликали такий спротив – розповідає 24 Канал.

Що стверджував Галілей?

На початку XVII століття Галілей підтримав ідеї польського астронома Миколая Коперника, який ще у XVI столітті запропонував геліоцентричну модель світу. Вона передбачала, що в центрі відомої тоді планетної системи перебуває Сонце, а Земля рухається навколо нього.

Власні спостереження за допомогою телескопа Галілей вважав важливими аргументами на користь нової моделі. Він спостерігав, зокрема, фази Венери та супутники Юпітера – явища, які не вкладалися у просту картину традиційної геоцентричної системи. Однак на той час питання про будову Всесвіту стосувалося не лише науки. Воно перетиналося з тогочасним тлумаченням Святого Письма.



Геліоцентрична модель світу / Фото з Вікіпедії

Чому його погляди стали проблемою для Церкви?

У XVII столітті геоцентрична модель була широко прийнята в європейській культурі. Частина богословів вважала, що деякі біблійні уривки можна розуміти як такі, що підтверджують нерухомість Землі. Саме це протистояння інтерпретацій стало однією з ключових причин конфлікту.

У 1992 році Іван Павло II, виступаючи перед Папською академією наук, визнав складність тодішньої ситуації. Він зазначив, що богослови того часу пов'язували своє розуміння фізичного світу з буквальним прочитанням окремих біблійних текстів. Водночас папа наголосив, що Біблія не має на меті описувати деталі фізичного устрою світу.

У 1616 році Галілея закликали не підтримувати й не захищати геліоцентричне вчення як фізично доведену істину. Однак через роки він опублікував працю "Діалог про дві найголовніші системи світу", де порівнював геоцентричну та геліоцентричну моделі.

У 1633 році його викликали до Рима та судили інквізиційним трибуналом. Галілея визнали "сильно підозрюваним у єресі", змусили зректися положень, які суперечили офіційній позиції, а решту життя він провів під домашнім арештом.



Галілея змусили зректися положень, які суперечили офіційній позиції церкви / Фото Вікіпедія

Чи справді Церква заборонила геліоцентризм назавжди?

Історія виявилася складнішою. У своїй промові 1992 року Іван Павло II зазначив, що рішення 1633 року не було остаточним у тому сенсі, що дискусія навколо питання продовжувалася. За даними Ватикану, остаточне завершення суперечки пов'язують із 1820 роком, коли каноніку Джузеппе Сеттеле надали дозвіл на публікацію праці, що підтримувала геліоцентричну систему.

У 1979 році Іван Павло II закликав богословів, учених та істориків глибше дослідити "справу Галілея". У 1981 році для цього створили спеціальну комісію, яка понад десять років вивчала історичні, наукові, богословські та юридичні аспекти конфлікту.

Через 359 років Ватикан визнав помилки у справі Галілея. Іван Павло II заявив, що історія Галілея стала наслідком складного непорозуміння між науковим підходом і тогочасним тлумаченням Святого Письма.