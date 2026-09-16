Она не была конструктором, но ее имя стало легендой: кто такая Мерседес

Сегодня имя "Mercedes" ассоциируется с роскошными автомобилями, скоростью и знаменитой трехлучевой звездой. Но более 120 лет назад это было просто имя маленькой девочки из Вены. Ее звали Мерседес Йеллинек, и она вряд ли могла представить, что однажды ее имя станет известно всему миру.

Как отмечается на сайте Mercedes-Benz Group, сама девушка не создавала автомобилей и не была автогонщицей. Впрочем, именно благодаря ее отцу и его увлечению автомобилями ее имя стало названием одной из самых известных автомобильных марок.

Как выглядела девушка, давшая имя "Мерседес"?

Мерседес родилась 16 сентября 1889 года в Вене. Ее полное имя было Адриана Мануэла Рамона Еллинек, а Мерседес – это имя, которым ее называли в семье. Сохранилась ее фотография, сделанная, когда ей было 11 лет.

На нем Мерседес предстает юной девушкой с длинными темными волосами, одетой в светлое платье с высоким воротником. У нее серьезное, несколько задумчивое выражение лица. Интересно, что именно в этом возрасте ее имя уже начало входить в историю автомобилестроения.



Мерседес Эллинек в 11 лет / Фото Mercedes-Benz

Почему ее отец называл свои автомобили Mercedes?

Отцом Мерседес был Эмиль Йеллинек – австрийский предприниматель и один из важнейших клиентов Daimler-Motoren-Gesellschaft. Йеллинек был большим поклонником автомобильных гонок.

В конце XIX века он выступал на автомобилях Daimler на Лазурном берегу под псевдонимом Monsieur Mercedes, используя имя своей дочери. Изначально "Мерседес" было не названием автомобиля, а фактически псевдонимом ее отца на гонках.

Как имя девушки стало названием автомобиля?

В 1900 году Еллинек заказал у Daimler принципиально новый автомобиль. Он хотел получить более мощную, быструю и современную машину, которая могла бы успешно выступать на гонках. Так появился Mercedes 35 PS – автомобиль, который Mercedes-Benz сегодня называет первым современным автомобилем и первым Mercedes в истории.

Его построили 22 ноября 1900 года, а уже весной 1901-го машина продемонстрировала впечатляющие результаты на гоночной неделе в Ницце. Название оказалось настолько успешным, что 23 июня 1902 года Daimler подал заявку на его регистрацию в качестве торговой марки, а 26 сентября того же года оно было официально защищено.



Как выглядел один из первых автомобилей Mercedes / Фото Tripadvisor

А что сама "Мерседес" думала о своей знаменитой роли?

И вот здесь история становится еще интереснее. Мерседес не была деловым партнером Daimler, инженером или конструктором. Ее имя стало легендарным во многом благодаря решению отца использовать его в качестве псевдонима, а затем – в качестве названия автомобилей.

В отличие от автомобильной марки, пережившей целый век, жизнь самой Мерседес была гораздо менее публичной. Она дважды выходила замуж, а в 1909 году вышла замуж за барона Карла фон Шлоссера. У нее родилось двое детей.

Мерседес умерла в Вене 23 февраля 1929 года, когда ей было всего 39 лет. Ее имя, однако, продолжило жить уже совсем в другом мире – на капотах автомобилей, в автоспорте и в истории мирового автопрома.