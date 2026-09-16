Як зауважили на сайті Mercedes-Benz Group, сама дівчина не створювала автомобілів і не була автогонщицею. Втім, саме завдяки її батькові та його захопленню машинами її ім'я стало назвою однієї з найвідоміших автомобільних марок.

Як виглядала дівчина, яка дала ім'я Mercedes?

Мерседес народилася 16 вересня 1889 року у Відні. Її повне ім'я було Адріана Мануела Рамона Єллінек, а Мерседес було ім'ям, яким її називали в родині. Збереглося її фотографічне зображення у 11-річному віці.

На ньому Мерседес постає юною дівчиною з довгим темним волоссям, одягненою у світлу сукню з високим коміром. Вона має серйозний, дещо задумливий вираз обличчя. Цікаво, що саме в такому віці її ім'я вже почало входити в історію автомобілебудування.



Мерседес Еллінек в 11 років / Фото Mercedes-Benz

Чому її батько називав свої автомобілі Mercedes?

Батьком Мерседес був Еміль Єллінек – австрійський підприємець і один із найважливіших клієнтів Daimler-Motoren-Gesellschaft. Єллінек був великим прихильником автомобільних перегонів.

Наприкінці XIX століття він виступав на автомобілях Daimler на Лазурному узбережжі під псевдонімом Monsieur Mercedes, використовуючи ім'я своєї доньки. Спочатку Mercedes була не назвою автомобіля, а фактично псевдонімом її батька на перегонах.

Як ім'я дівчини стало назвою автомобіля?

У 1900 році Єллінек замовив у Daimler принципово новий автомобіль. Він хотів отримати потужнішу, швидшу та сучаснішу машину, яка могла б успішно виступати на перегонах. Так з'явився Mercedes 35 PS – автомобіль, який Mercedes-Benz сьогодні називає першим сучасним автомобілем і першим Mercedes в історії.

Його завершили 22 листопада 1900 року, а вже навесні 1901-го машина продемонструвала вражаючі результати на гоночному тижні в Ніцці. Назва виявилася настільки успішною, що 23 червня 1902 року Daimler подав її на реєстрацію як торгівельну марку, а 26 вересня того ж року її офіційно захистили.



Як виглядав один з перших автомобілів Mercedes / Фото Tripadvisor

А що сама Мерседес думала про свою знамениту роль?

І ось тут історія стає ще цікавішою. Мерседес не була бізнес-партнеркою Daimler, інженеркою чи конструкторкою. Її ім'я стало легендарним значною мірою завдяки рішенню батька використати його як псевдонім, а потім – як назву автомобілів.

На відміну від автомобільної марки, яка пережила століття, життя самої Мерседес було значно менш публічним. Вона двічі виходила заміж, а у 1909 році одружилася з бароном Карлом фон Шлоссером. У неї народилися двоє дітей.

Мерседес померла у Відні 23 лютого 1929 року, коли їй було лише 39 років. Її ім'я, однак, продовжило жити вже зовсім в іншому світі – на капотах автомобілів, в автоспорті та в історії світового автопрому.