Марлен Дитрих променяла Германию на США: как голливудская звезда бросила вызов нацистам

Марлен Дитрих – одна из самых известных актрис XX века, которая не только покорила Голливуд, но и сделала принципиальный политический выбор. В 1939 году она получила гражданство США и отказалась от немецкого.

Кем была Марлен Дитрих и почему она вошла в историю – расскажет 24 Канал.

Кто такая Марлен Дитрих?

Марлен Дитрих родилась 27 декабря 1901 года в Берлине. Сначала она училась играть на скрипке, но впоследствии выбрала актерскую карьеру. Ее большим прорывом стал фильм "Голубой ангел" 1930 года, после которого Дитрих обрела международную известность. В том же году она переехала в США и начала работать с Paramount Pictures. Голливуд быстро превратил ее в международную звезду.

Когда к власти пришли нацисты, Дитрих не поддержала режим. В 1937 году она отказалась от предложения вернуться в Германию для работы в кино. Позже она помогала немецким евреям и другим преследуемым эмигрантам.

В марте 1937 года Дитрих подала заявление о намерении стать гражданкой США, а 9 июня 1939 года официально получила американское гражданство.



Марлен Дитрих – голливудская звезда, ставшая символом борьбы с нацизмом / Фото Википедия

Как она помогала во время Второй мировой войны?

После вступления США во Вторую мировую войну Дитрих активно поддерживала американские войска. Она выступала перед солдатами в Северной Африке, Италии, Франции, Бельгии и Германии. Ее выступления проходили далеко не в комфортных условиях: актриса ехала ближе к фронту, чтобы поддержать военных.

За свою деятельность она впоследствии была награждена американской Medal of Freedom – одной из высших гражданских наград США.

Почему история Марлен Дитрих до сих пор важна?

Дитрих запомнилась не только как кинозвезда и икона стиля. Она использовала свою популярность, чтобы открыто выступить против нацизма, помогать преследуемым и поддерживать союзников во время войны. Ее решение 1939 года стало одним из самых громких символов ее позиции: Дитрих выбрала новую страну и публично дистанцировалась от нацистской Германии.