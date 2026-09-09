Ким була Марлен Дітріх та чому увійшла в історію – розкаже 24 Канал.

Хто така Марлен Дітріх?

Марлен Дітріх народилася 27 грудня 1901 року в Берліні. Спочатку вона навчалася грати на скрипці, але згодом обрала акторську кар'єру. Її великим проривом став фільм "Блакитний ангел" 1930 року, після якого Дітріх отримала міжнародну популярність. Того ж року вона переїхала до США та почала працювати з Paramount Pictures. Голлівуд швидко перетворив її на міжнародну зірку.

Коли до влади прийшли нацисти, Дітріх не підтримала режим. У 1937 році вона відмовилася від пропозиції повернутися до Німеччини для роботи в кіно. Пізніше вона допомагала німецьким євреям та іншим переслідуваним емігрантам.

У березні 1937 року Дітріх подала заяву про намір стати громадянкою США, а 9 червня 1939 року офіційно отримала американське громадянство.



Марлен Дітріх – зірка Голлівуду, яка стала символом боротьби з нацизмом / Фото Вікіпедія

Як вона допомагала під час Другої світової війни?

Після вступу США у Другу світову війну Дітріх активно підтримувала американські війська. Вона виступала перед солдатами в Північній Африці, Італії, Франції, Бельгії та Німеччині. Її виступи проходили далеко не в комфортних умовах: акторка їхала ближче до фронту, щоб підтримувати військових.

За свою діяльність вона згодом була нагороджена американською Medal of Freedom – однією з найвищих цивільних нагород США.

Чому історія Марлен Дітріх досі важлива?

Дітріх запам'яталася не лише як кінозірка та ікона стилю. Вона використала свою популярність, щоб відкрито виступити проти нацизму, допомагати переслідуваним і підтримувати союзників під час війни. Її рішення 1939 року стало одним із найгучніших символів її позиції: Дітріх обрала нову країну й публічно дистанціювалася від нацистської Німеччини.