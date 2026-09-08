Ради сына подписала донос на Леся Курбаса: драматическая история Натальи Ужвий

8 сентября 1898 года родилась Наталья Ужвий – одна из самых известных украинских актрис XX века. Ее карьера была триумфальной, однако за успехом скрывалась личная трагедия, связанная с советскими репрессиями против украинской интеллигенции. Одним из самых болезненных эпизодов ее жизни стала история с Лесем Курбасом.

Кем была Наталья Ужвий и какой вклад в развитие украинского театра она внесла – расскажет 24 Канал.

Что стоит знать о Наталье Ужвий?

Наталья Ужвий родилась в Любомле на Волыни. В театр она пришла не сразу: работала учительницей, а затем переехала в Киев и начала профессионально заниматься актерским мастерством. В 1926 году ее пригласил в театр "Березиль" Лесь Курбас – один из самых выдающихся украинских режиссеров XX века.

В "Березоле" Ужвий проработала около 10 лет. Она стала одной из ведущих актрис театра и сыграла, в частности, Маклену в одноименной пьесе Николая Кулиша в постановке Курбаса.



Наталья Ужвий попала в театр "Березиль" благодаря помощи Леся Курбаса / Фото Википедия

Как театр стал мишенью советской власти?

В 1930-х годах положение украинских деятелей искусства стремительно ухудшалось. Театр Курбаса все чаще подвергался критике за "национализм" и "формализм". В 1933 году режиссера отстранили от руководства "Березолем", а в конце того же года арестовали.

Ему предъявили сфабрикованные обвинения в участии в контрреволюционной организации. Курбаса приговорили к пяти годам лагерей. Однако на свободу он так и не вышел: 3 ноября 1937 года режиссера расстреляли в урочище Сандармох.

Но еще до его гибели репрессивная машина поставила Наталью Ужвий перед страшным выбором. В 1936 году от актрисы требовали подписать письмо против Курбаса. На Ужвий оказывали давление, угрожая отправить ее в Сибирь, а ее сына Михаила – в интернат.

В результате актриса подписала документ. Этот эпизод особенно драматичен потому, что Курбас был не просто ее коллегой. Именно он в свое время пригласил Ужвий в "Березоль", где она создала одни из своих самых известных сценических образов. Фактически советская система поставила актрису перед выбором между собственной безопасностью и судьбой маленького сына.



Актриса исполнила около 213 театральных и 20 киноролей / Фото Open Kurbas

История Ужвий показывает, насколько жестокой была система репрессий против украинской культуры: она заставляла людей не только молчать, но и участвовать в преследовании тех, с кем они еще недавно работали и создавали украинское искусство.

Что было дальше с карьерой Ужвий?

В 1936 году Ужвий перешла в театр имени Ивана Франко в Киеве. Там она проработала около 50 лет и сыграла десятки ролей. Всего за свою карьеру актриса исполнила около 213 театральных и 20 киноролей. Ее можно было увидеть в фильмах:

"Прометей",

"Назар Стодоля",

"Кармелюк",

"Майская ночь",

"Тарас Шевченко" и других картинах.

Однако история с Курбасом осталась одним из самых сложных эпизодов ее биографии. Наталья Ужвий умерла 22 июля 1986 года в Киеве. Она оставила после себя огромное творческое наследие, но ее биография в то же время напоминает о драме целого поколения украинских художников, оказавшегося под ударом сталинских репрессий.

История Ужвий – это не просто рассказ об актрисе. Это история человека, которого тоталитарная система заставила сделать страшный выбор, использовав самое дорогое – ее ребенка.