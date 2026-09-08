Ким була Наталія Ужвій та який внесок у розвиток українського театру вона зробила – розкаже 24 Канал.

Що варто знати про Наталію Ужвій?

Наталія Ужвій народилася в Любомлі на Волині. До театру вона прийшла не одразу: працювала вчителькою, а згодом переїхала до Києва й почала професійно займатися акторством. У 1926 році її запросив до театру "Березіль" Лесь Курбас – один із найвидатніших українських режисерів XX століття.

У "Березолі" Ужвій пропрацювала близько 10 років. Вона стала однією з провідних акторок театру та зіграла, зокрема, Маклену в однойменній п'єсі Миколи Куліша у постановці Курбаса.



Наталія Ужвій потрапила до театру "Березіль" за допомогою Леся Курбаса / Фото Вікіпедія

Як театр став мішенню радянської влади?

У 1930-х роках становище українських митців стрімко погіршувалося. Театр Курбаса дедалі більше критикували за "націоналізм" і "формалізм". У 1933 році режисера усунули від керівництва "Березолем", а наприкінці того ж року заарештували.

Йому висунули сфабриковані звинувачення в участі у контрреволюційній організації. Курбаса засудили до п'яти років таборів. Однак на волю він так і не вийшов: 3 листопада 1937 року режисера розстріляли в урочищі Сандармох.

Але ще до його загибелі репресивна машина поставила перед Наталією Ужвій страшний вибір. У 1936 році від акторки вимагали підписати лист проти Курбаса. На Ужвій тиснули, погрожуючи відправити її до Сибіру, а її сина Михайла – до інтернату.

У результаті акторка підписала документ. Цей епізод особливо драматичний тому, що Курбас був не просто її колегою. Саме він свого часу запросив Ужвій до "Березоля", де вона створила одні зі своїх найвідоміших сценічних образів. Фактично радянська система поставила акторку перед вибором між власною безпекою та долею маленького сина.



Акторка виконала близько 213 театральних і 20 кіноролей / Фото Open Kurbas

Історія Ужвій показує, наскільки жорстокою була система репресій проти української культури: вона змушувала людей не лише мовчати, а й брати участь у переслідуванні тих, із ким вони ще недавно працювали та створювали українське мистецтво.

Що було далі з кар'єрою Ужвій?

У 1936 році Ужвій перейшла до театру імені Івана Франка в Києві. Там вона пропрацювала близько 50 років і зіграла десятки ролей. Загалом за свою кар'єру акторка виконала близько 213 театральних і 20 кіноролей. Її можна було побачити у фільмах:

"Прометей",

"Назар Стодоля",

"Кармелюк",

"Майська ніч",

"Тарас Шевченко" та інших стрічках.

Однак історія з Курбасом залишилася одним із найскладніших епізодів її біографії. Наталія Ужвій померла 22 липня 1986 року в Києві. Вона залишила по собі величезну творчу спадщину, але її біографія водночас нагадує про драму цілого покоління українських митців, яке опинилося під ударом сталінських репресій.

Історія Ужвій – це не просто розповідь про акторку. Це історія людини, яку тоталітарна система змусила робити страшний вибір, використавши найдорожче – її дитину.