14-й ребенок в семье, ради которого менеджер заложил дом: что стоит знать об успехе Селин Дион

Селин Дион выросла в небогатой многодетной семье в канадском Квебеке, где все увлекались музыкой. В 12 лет она записала свою первую песню, а уже через несколько лет ее голос услышал менеджер Рене Анжелиль – и сделал ставку на юную певицу, заложив собственный дом ради ее первого альбома.

Как девушка из маленького Квебека покорила мир – расскажет 24 Канал.

Как Селин Дион выросла в многодетной семье?

Селин Дион родилась 30 марта 1968 года в городке Шарлеман в Квебеке. Она была 14-м и самым младшим ребенком Терезы и Адемара Дионов. Семья жила скромно, но все ее члены были увлечены музыкой. Родители и дети даже создали собственную музыкальную группу и выступали на местных концертах.

Именно в семье заметили, что у младшей дочери необычный голос. В 12 лет Селин вместе с матерью и братом Жаком написала свою первую песню – Ce n'était qu'un rêve. Мать записала ее на кассету и передала менеджеру Рене Анжелилю, который в свое время работал с известной квебекской певицей Жинетт Рено.

Анжелиль пригласил девушку на прослушивание. Она спела – и менеджер решил взять ее под свое крыло.

Почему Рене Анжелиль заложил свой собственный дом?

Анжелиль настолько поверил в талант юной Селин, что пошел на рискованный шаг. Он заложил свой дом, чтобы профинансировать ее первый альбом. Для менеджера это была огромная ставка: на тот момент перед ним стояла всего лишь 13-летняя певица, которая еще не была известна за пределами Квебека. Но риск оправдался.

В 1981 году вышел ее первый альбом, а уже в следующем году 14-летняя Селин победила на Yamaha World Popular Song Festival в Токио перед огромной телевизионной аудиторией.

Селин победила на Yamaha World Popular Song Festival: смотрите видео

Как девушка из Квебека стала мировой звездой?

Первые годы карьеры Дион были стремительными. Она выступала во Франции, победила на "Евровидении" в 1988 году, а в начале 1990-х начала покорять англоязычный рынок. Ее мировую популярность окончательно закрепили песни "Beauty and the Beast" и "My Heart Will Go On" – главная тема фильма "Титаник". Последняя стала одним из самых известных хитов в ее карьере и принесла Дион "Оскар" за лучшую оригинальную песню.

Впоследствии певица стала одной из самых успешных артисток в мире, много лет выступала в Лас-Вегасе и собирала огромные концертные залы.

Почему Селин Дион исчезла со сцены?

В 2022 году певица рассказала, что страдает синдромом ригидного человека – редким неврологическим заболеванием, вызывающим, в частности, мышечную скованность и спазмы. Из-за состояния здоровья она была вынуждена отменить концерты и фактически отойти от регулярных выступлений.

Несмотря на это, в 2024 году Дион совершила эмоциональное возвращение на публичную сцену, выступив на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. А 13 сентября 2026 года она дала свой первый полноценный концерт за более чем шесть лет – в Нантере недалеко от Парижа. Это стало началом новой серии выступлений певицы.

Почему историю Селин Дион называют историей большого риска?

Ее карьера началась с веры нескольких человек в голос 12-летней девочки. Мать отправила ее первую запись менеджеру, а Рене Анжелиль вложил в нее собственные деньги и даже заложил дом. Спустя десятилетие Дион стала мировой звездой, а ее карьера пережила не один кризис. И теперь, после лет вынужденной паузы, она вновь вышла перед тысячами зрителей.