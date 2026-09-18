Як дівчина з маленького Квебеку підкорила світ – розкаже 24 Канал.

Як Селін Діон виросла у багатодітній родині?

Селін Діон народилася 30 березня 1968 року в містечку Шарлемань у Квебеку. Вона була 14-ю і наймолодшою дитиною Терези та Адемара Діонів. Родина жила скромно, але всі її члени були захоплені музикою. Батьки та діти навіть створили власний музичний гурт і виступали на місцевих концертах.

Саме в родині помітили, що у наймолодшої доньки незвичайний голос. У 12 років Селін разом із матір'ю та братом Жаком написала свою першу пісню – Ce n'était qu'un rêve. Мати записала її на касету та передала менеджеру Рене Анжелiлю, який свого часу працював із відомою квебекською співачкою Жинетт Рено.

Анжеліль запросив дівчину на прослуховування. Вона заспівала – і менеджер вирішив взяти її під своє крило.

Чому Рене Анжеліль заклав власний будинок?

Анжеліль настільки повірив у талант юної Селін, що пішов на ризикований крок. Він заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший альбом. Для менеджера це була величезна ставка: на той момент перед ним була лише 13-річна співачка, яка ще не була відомою за межами Квебеку. Але ризик виправдався.

У 1981 році вийшов її перший альбом, а вже наступного року 14-річна Селін перемогла на Yamaha World Popular Song Festival у Токіо перед величезною телевізійною аудиторією.

Селін перемогла на Yamaha World Popular Song Festival: дивіться відео

Як дівчина з Квебеку стала світовою зіркою?

Перші роки кар'єри Діон були стрімкими. Вона виступала у Франції, перемогла на "Євробаченні" 1988 року, а на початку 1990-х почала підкорювати англомовний ринок. Її світову популярність остаточно закріпили пісні Beauty and the Beast та My Heart Will Go On – головна тема фільму "Титанік". Остання стала одним із найвідоміших хітів її кар'єри та принесла Діон "Оскар" за найкращу оригінальну пісню.

Згодом співачка стала однією з найбільш успішних артисток у світі, багато років виступала в Лас-Вегасі та збирала величезні концертні зали.

Чому Селін Діон зникла зі сцени?

У 2022 році співачка розповіла, що має синдром ригідної людини – рідкісне неврологічне захворювання, яке спричиняє, зокрема, м'язову скутість і спазми. Через стан здоров'я вона була змушена скасувати концерти та фактично відійти від регулярних виступів.

Попри це, у 2024 році Діон зробила емоційне повернення на публічну сцену, виступивши на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі. А 13 вересня 2026 року вона дала свій перший повноцінний концерт за понад шість років – у Нантері поблизу Парижа. Це стало початком нової серії виступів співачки.

Чому історію Селін Діон називають історією великого ризику?

Її кар'єра почалася з віри кількох людей у голос 12-річної дівчинки. Мати відправила її перший запис менеджеру, а Рене Анжеліль поставив на неї власні гроші та навіть заклав будинок. Через десятиліття Діон стала світовою зіркою, а її кар'єра пережила не одну кризу. І тепер, після років вимушеної паузи, вона знову вийшла перед тисячами глядачів.