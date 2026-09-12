Плагиат или совпадение: украинцы обнаружили мелодию Игоря Шамо в "Гарри Поттере"

Украинцы обратили внимание на возможное сходство музыки из "Гарри Поттера" и произведения украинского композитора Игоря Шамо. Речь идет о "Мелодии" – третьей части его "Украинской сюиты", написанной задолго до выхода фильма.

Пользователь с ником zelon_kino в инстаграме сравнил это произведение с "Hedwig's Theme" Джона Уильямса – одной из самых известных композиций франшизы о Гарри Поттере. В то же время доказательств того, что Уильямс заимствовал музыку Шамо, нет.

Поводом для обсуждения стало сравнение двух музыкальных фрагментов – "Мелодии" Игоря Шамо и "Hedwig's Theme" Джона Уильямса. На слух в них можно заметить схожие мелодические интонации. Именно поэтому в соцсетях начали обсуждать, могла ли музыка украинского композитора стать одним из источников вдохновения для знаменитой темы "Гарри Поттера". Однако никаких подтверждений этому пока нет.

Когда появилась эта музыка?

Игорь Шамо родился в Киеве в 1925 году. Он учился в Киевской консерватории, где его преподавателем был известный украинский композитор Борис Лятошинский. Шамо создал большое количество симфонических, камерных и фортепианных произведений. Среди них – "Украинская сюита".

Она была написана в 1948 году, а нотное издание вышло в 1951 году. В сюиту входят четыре части:

"Дума",

"Веснянка",

"Мелодия",

"Танец".

Именно "Мелодию" сейчас сравнивают с музыкой Джона Уильямса. К слову, широкой аудитории Шамо больше всего известен как автор музыки к песне "Как тебя не любить, Киев мой".

Есть ли в "Гарри Поттере" украинская мелодия: смотрите видео

А когда появилась тема "Гарри Поттера"?

Hedwig's Theme Джон Уильямс написал для первого фильма франшизы – "Гарри Поттер и философский камень", который вышел в 2001 году. Композиция стала одной из главных музыкальных тем всей серии фильмов. Ее узнаваемое вступление исполняет челеста, что и придает мелодии характерное сказочное звучание. Таким образом, между появлением "Мелодии" Шамо и Hedwig's Theme прошло более 50 лет.

Действительно ли мелодии похожи?

Определенное сходство между фрагментами есть, однако оценка того, насколько оно существенно, остается субъективной. В музыке Уильямса присутствуют минорное звучание, хроматические ходы и другие приемы, создающие загадочную атмосферу. Подобные музыкальные приемы использовались задолго до появления "Гарри Поттера". Поэтому само сходство отдельных фраз не является доказательством заимствования.

На данный момент нет надежных источников, подтверждающих, что Джон Уильямс знал "Украинскую сюиту" Игоря Шамо или сознательно использовал ее при работе над музыкой к "Гарри Поттеру". Также нет сведений о том, что Уильямс когда-либо заявлял о влиянии Шамо на "Hedwig's Theme". Поэтому говорить о плагиате или прямом заимствовании нет оснований.