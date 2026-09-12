Користувач з ніком zelon_kino в інстаграмі порівняв цей твір із Hedwig's Theme Джона Вільямса – однією з найвідоміших композицій франшизи про Гаррі Поттера. Водночас доказів того, що Вільямс запозичив музику Шамо, немає.

Приводом для обговорення стало порівняння двох музичних фрагментів – "Мелодії" Ігоря Шамо та Hedwig's Theme Джона Вільямса. На слух у них можна помітити схожі мелодійні інтонації. Саме тому в соцмережах почали обговорювати, чи могла музика українського композитора стати одним із джерел натхнення для знаменитої теми "Гаррі Поттера". Однак жодних підтверджень цього наразі немає.

Коли з'явилася музика?

Ігор Шамо народився у Києві у 1925 році. Він навчався у Київській консерваторії, де його викладачем був відомий український композитор Борис Лятошинський. Шамо створив велику кількість симфонічних, камерних та фортепіанних творів. Серед них – "Українська сюїта".

Її було написано у 1948 році, а нотне видання вийшло у 1951 році. До сюїти входять чотири частини:

"Дума",

"Веснянка",

"Мелодія",

"Танець".

Саме "Мелодію" зараз порівнюють із музикою Джона Вільямса. До слова, широкій аудиторії Шамо найбільше відомий як автор музики до пісні "Як тебе не любити, Києве мій".

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А коли з'явилася тема "Гаррі Поттера"?

Hedwig's Theme Джон Вільямс написав для першого фільму франшизи – "Гаррі Поттер і філософський камінь", який вийшов у 2001 році. Композиція стала однією з головних музичних тем усієї серії фільмів. Її впізнаваний вступ виконує челеста, що й надає мелодії характерного казкового звучання. Таким чином, між появою "Мелодії" Шамо та Hedwig's Theme минуло понад 50 років.

Чи справді мелодії схожі?

Певна схожість між фрагментами є, однак оцінка того, наскільки вона суттєва, залишається суб'єктивною. У музиці Вільямса є мінорне звучання, хроматичні ходи та інші прийоми, які створюють загадкову атмосферу. Подібні музичні прийоми використовувалися задовго до появи "Гаррі Поттера". Тому сама схожість окремих фраз не є доказом запозичення.

Наразі немає надійних джерел, які б підтверджували, що Джон Вільямс знав "Українську сюїту" Ігоря Шамо або свідомо використав її під час роботи над музикою до "Гаррі Поттера". Також немає відомостей про те, що Вільямс коли-небудь заявляв про вплив Шамо на Hedwig's Theme. Тому говорити про плагіат або пряме запозичення підстав немає.